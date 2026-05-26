Bayram Sofrasındaki Gizli Risk: Dinlenmemiş Et

Et; protein, demir, çinko ve B12 vitamini açısından çok değerli bir besin olsa da, doğru zamanda ve uygun koşullarda tüketilmesi büyük önem taşır.

1. Yeni Kesilmiş Et Neden Sert Olur?

Hayvan kesildikten sonra kaslarda “ölüm sertliği” olarak bilinen bir süreç başlar. Tıptaki adıyla rigor mortis denilen bu dönemde kaslar kasılır ve et sertleşir.

Bu süreç tamamlanmadan tüketilen etlerde:

Et daha sert ve çiğnemesi zor olur.

Sindirimi güçleşir.

Midede şişkinlik, hazımsızlık ve karın ağrısı görülebilir.

Özellikle yaşlılar, mide rahatsızlığı olanlar ve çocuklar daha fazla etkilenebilir.

Bu nedenle etin hemen tüketilmesi yerine bir süre dinlendirilmesi önerilir.

2. Dinlenmeyen Et Mikrobiyolojik Açıdan Risk Taşıyabilir

Kesim sonrası etin belirli bir süre dinlendirilmesi sadece lezzet için değil, sağlık açısından da önemlidir.

Dinlendirme süreci sayesinde:

Kas yapısı gevşer,

Et daha yumuşak hale gelir,

Sindirilebilirliği artar,

Bazı zararlı mikroorganizmaların çoğalma riski azalır.

Ancak uygun koşullarda bekletilmeden tüketilen etlerde:

Gıda zehirlenmesi riski artabilir,

İshal, kusma ve karın ağrısı gelişebilir,

Bağışıklığı düşük bireylerde daha ciddi tablolar görülebilir.

Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler daha dikkatli olmalıdır.

3. Parazit ve Bulaşıcı Hastalık Riski

Veteriner kontrolü olmayan veya hijyenik olmayan kesimlerde bazı hayvanlar çeşitli enfeksiyon etkenlerini taşıyabilir.

Brusella

Tüberküloz

Toksoplazma

Kist hidatik (Echinococcus) gibi önemli hastalıklar bunlar arasındadır.

Etin yeterince pişirilmeden tüketilmesi durumunda:

Parazitler insan vücuduna geçebilir,

Karaciğer, akciğer hatta beyinde kist oluşabilir,

Uzun süren ateş, halsizlik ve eklem ağrıları görülebilir.

Bu nedenle etin iyi pişirilmesi büyük önem taşır.

4. Yanlış Saklama Gıda Zehirlenmesine Yol Açabilir

Yeni kesilmiş etin uzun süre dış ortamda bekletilmesi ciddi risk oluşturur. Özellikle:

Sıcak havada bekletilen,

Üst üste konulan,

Havasız ortamda tutulan etlerde bakteriler hızla çoğalabilir.

Ve birçok bakteri ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle:

Et küçük parçalara ayrılmalı,

Temiz kaplarda saklanmalı,

En kısa sürede buzdolabına kaldırılmalıdır.

5. Etin Lezzeti ve Besin Kalitesi de Etkilenir

Yeni kesilmiş et sadece daha sert olmaz; aynı zamanda lezzeti de tam oturmamış olur.

Dinlendirilmiş et:

Daha yumuşak olur,

Daha kolay pişer,

Daha lezzetli hale gelir.

Ayrıca sert eti yumuşatmak için aşırı pişirme yapılması, protein ve vitamin kayıplarına yol açabilir.

Peki Ne Yapmalıyız?

Uzmanların önerileri şöyle:

Et, kesim sonrası en az 12–24 saat buzdolabında dinlendirilmelidir.

buzdolabında dinlendirilmelidir. Mümkünse 2–3 gün bekletilmesi lezzet ve sindirim açısından daha uygundur.

lezzet ve sindirim açısından daha uygundur. Et mutlaka iyi pişirilmelidir.

Çiğ veya az pişmiş tüketimden kaçınılmalıdır.

Etle temas eden bıçak, tahta ve yüzeyler temiz tutulmalıdır.

Et küçük porsiyonlar halinde saklanmalıdır.

Sonuç

Kurban etini hemen tüketmek geleneksel bir alışkanlık olabilir; ancak sağlık açısından en doğru yaklaşım, eti uygun koşullarda dinlendirdikten sonra tüketmektir. Bu hem sindirimi kolaylaştırır hem de enfeksiyon ve gıda zehirlenmesi riskini azaltır.

Sağlıklı bir bayram geçirmek için yalnızca “taze” değil, doğru şekilde hazırlanmış eti tercih etmek gerekir.

İyi bayramlar ve sağlıklı günler dilerim.

