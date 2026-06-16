Yüksek Kolesterol: Kalp Krizi ve Felce Giden Sessiz Yol

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Kolesterol Nedir? Her Kolesterol Zararlı mı?

Sanılanın aksine kolesterol tamamen zararlı bir madde değildir. Hatta yaşam için gereklidir. Ancak fazlası zararlıdır. Ancak Vücudumuzdaki kolesterolün büyük kısmı (%80) karaciğer tarafından üretilir; geri kalanı (%20) ise besinlerden alınır. Kolesterol;

Hücrelerin yapısında ve bazı hormonların üretiminde kullanılır

D vitamini sentezinde ve safra asitlerinin yapısında rol oynar

Üç önemli yağ çeşidi vardır:

LDL (Kötü Kolesterol)

Düşük yoğunluklu lipoprotein olarak bilinir. Fazla olduğunda damar duvarlarında birikerek damar sertliğine yol açabilir. En tehlikeli kolesteroldür.

HDL (İyi Kolesterol)

Yüksek yoğunluklu lipoproteindir. Dokulardaki fazla kolesterolü karaciğere taşıyarak adeta temizlik görevi görür.

Trigliseritler

Kolesterol değildir ancak kandaki önemli yağlardan biridir. Yüksek seviyeleri kalp ve damar hastalıkları riskini artırabilir.

Damarlarınız İçten İçe Nasıl Zarar Görüyor?

Kanda fazla miktarda olan LDL kolesterol zaman içinde damar duvarlarında birikmeye başlar. Bu birikimler “plak” adı verilen yağlı tabakalar oluşturur. Buna “damar sertliği” denir.

Başlangıçta bu durum belirti vermez. Ancak yıllar içinde damarlar daralır, sertleşir ve kan akışı azalır. Asıl tehlike çoğu zaman damarın tamamen daralması değildir. Damar duvarındaki plakların çatlaması veya yırtılması sonrası oluşan pıhtılar ciddi sonuçlara yol açabilir.

Kalbi besleyen damar tıkanırsa kalp krizi

Beyni besleyen damar tıkanırsa inme (felç) gelişebilir

Kolesterol yüksekliği ne kadar uzun sürerse, damarların maruz kaldığı hasar da o kadar artar.

Rakamlar Size Ne Söylüyor?

Toplam Kolesterol: 200 mg/dL veya altı

LDL Kolesterol: 130 mg/dL, riskli hastalarda 100 mg/dL

HDL Kolesterol: Erkeklerde 40 mg/dL, kadınlarda 50 mg/dL ve üzeri

Trigliserit: 150 mg/dL veya altı

Daha önce kalp krizi geçirenler, diyabet hastaları, hipertansiyonu olanlar veya damar hastalığı bulunan kişilerde LDL hedefleri çok daha düşük tutulabilir. Bazı yüksek riskli bireylerde LDL seviyesi 70 mg/dL hatta 55 mg/dL’nin altında olmalıdır.

Kolesterol İlacı Herkese Gerekli mi?

Yalnızca laboratuvar sonucuna bakarak tedavi kararı verilmez. Karar verirken şu faktörler birlikte değerlendirilir:

Yaş, Cinsiyet, Sigara kullanımı

Tansiyon yüksekliği ve Diyabet varlığı

Aile öyküsü

Mevcut kalp-damar hastalıkları

Bu değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki yıllarda kalp krizi veya inme geçirme riskinizin ne kadar olacağı hesaplanır. Risk yüksekse, kolesterol çok yüksek olmasa bile ilaç tedavisi önerilebilir. Önemli bir nokta:

Statin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar tedavisi herkes için gerekli değildir; karar bireysel risk değerlendirmesi ile verilir. Ancak gerekli olursa ömür boyu hiç kesmeden kullanmak gerekir.

Ailesel Yüksek Kolesterol gibi kalıtsal durumu olanlarda kişi çok sağlıklı beslense bile kolesterol değerleri yüksek olabilir. Bu bireylerde erken yaşta ilaç tedavisi gerekebilir.

Kolesterolü Doğal Yollarla Düşürmek Mümkün mü?

Evet. Ancak genetik olarak riskiniz varsa bu pek mümkün değildir. Yaşam tarzı değişiklikleri kolesterolü bir miktar düşürür. Eğer ailede yüksek kolesterol varsa çok zor olabilir.

1. Beslenmenizi Gözden Geçirin

Bu gıdaları azaltın:

Yağlı kırmızı et

İşlenmiş gıdalar, paketli ürünler

Trans yağ içeren ürünler

Kızartmalar

Bu gıdaları artırın:

Zeytinyağı

Sebze ve meyveler

Yulaf

Kurubaklagiller

Liften zengin besinler

2. Daha Fazla Hareket Edin

Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş veya düzenli egzersiz:

HDL’yi (iyi kolesterol) artırır

Trigliseritleri azaltır

Kalp sağlığını korur

3. Fazla Kilolardan Kurtulun

Vücut ağırlığının yalnızca %5–10’unu vermek bile kolesterol düzeylerinde anlamlı iyileşme sağlar.

4. Sigarayı Bırakın

Çünkü sigara;

HDL’yi (iyi kolesterol) düşürür

Damar duvarlarını bozar

Kolesterolün damar içinde birikmesini kolaylaştırır

Son Söz: Kolesterol Sizi Esir Almasın!

Kolesterol yüksekliği çoğu zaman ağrı yapmaz, halsizlik vermez veya belirti göstermez. Bu nedenle insanlar yıllarca farkında olmadan yüksek kolesterol ile yaşayabilir.

Özellikle 30 yaşından sonra bireylerin düzenli kolesterol kontrolü yaptırması çok önemlidir. Ancak ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı veya fazla kilo varsa kontroller daha erken yaşlarda başlamalıdır.

Unutmayın:

Kolesterolünüzü bilmek, gelecekteki kalp krizi ve inme riskinizi azaltmanın en kolay ve en güçlü yollarından biridir.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: @dr.bayramyildiz