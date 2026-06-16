Yüksek Kolesterol: Kalp Krizi ve Felce Giden Sessiz Yol
Kendinizi ne kadar enerjik, formda veya sağlıklı hissederseniz hissedin, kanınızdaki kolesterol seviyesini dışarıdan anlamanız mümkün değildir. Peki son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kolesterol tam olarak nedir? Neden kalp krizi ve inme riskini artırır? Daha da önemlisi, kendimizi korumak için neler yapabiliriz?
Kolesterol Nedir? Her Kolesterol Zararlı mı?
Sanılanın aksine kolesterol tamamen zararlı bir madde değildir. Hatta yaşam için gereklidir. Ancak fazlası zararlıdır. Ancak Vücudumuzdaki kolesterolün büyük kısmı (%80) karaciğer tarafından üretilir; geri kalanı (%20) ise besinlerden alınır. Kolesterol;
- Hücrelerin yapısında ve bazı hormonların üretiminde kullanılır
- D vitamini sentezinde ve safra asitlerinin yapısında rol oynar
Üç önemli yağ çeşidi vardır:
LDL (Kötü Kolesterol)
Düşük yoğunluklu lipoprotein olarak bilinir. Fazla olduğunda damar duvarlarında birikerek damar sertliğine yol açabilir. En tehlikeli kolesteroldür.
HDL (İyi Kolesterol)
Yüksek yoğunluklu lipoproteindir. Dokulardaki fazla kolesterolü karaciğere taşıyarak adeta temizlik görevi görür.
Trigliseritler
Kolesterol değildir ancak kandaki önemli yağlardan biridir. Yüksek seviyeleri kalp ve damar hastalıkları riskini artırabilir.
Damarlarınız İçten İçe Nasıl Zarar Görüyor?
Kanda fazla miktarda olan LDL kolesterol zaman içinde damar duvarlarında birikmeye başlar. Bu birikimler “plak” adı verilen yağlı tabakalar oluşturur. Buna “damar sertliği” denir.
Başlangıçta bu durum belirti vermez. Ancak yıllar içinde damarlar daralır, sertleşir ve kan akışı azalır. Asıl tehlike çoğu zaman damarın tamamen daralması değildir. Damar duvarındaki plakların çatlaması veya yırtılması sonrası oluşan pıhtılar ciddi sonuçlara yol açabilir.
- Kalbi besleyen damar tıkanırsa kalp krizi
- Beyni besleyen damar tıkanırsa inme (felç) gelişebilir
Kolesterol yüksekliği ne kadar uzun sürerse, damarların maruz kaldığı hasar da o kadar artar.
Rakamlar Size Ne Söylüyor?
Toplam Kolesterol: 200 mg/dL veya altı
LDL Kolesterol: 130 mg/dL, riskli hastalarda 100 mg/dL
HDL Kolesterol: Erkeklerde 40 mg/dL, kadınlarda 50 mg/dL ve üzeri
Trigliserit: 150 mg/dL veya altı
Daha önce kalp krizi geçirenler, diyabet hastaları, hipertansiyonu olanlar veya damar hastalığı bulunan kişilerde LDL hedefleri çok daha düşük tutulabilir. Bazı yüksek riskli bireylerde LDL seviyesi 70 mg/dL hatta 55 mg/dL’nin altında olmalıdır.
Kolesterol İlacı Herkese Gerekli mi?
Yalnızca laboratuvar sonucuna bakarak tedavi kararı verilmez. Karar verirken şu faktörler birlikte değerlendirilir:
- Yaş, Cinsiyet, Sigara kullanımı
- Tansiyon yüksekliği ve Diyabet varlığı
- Aile öyküsü
- Mevcut kalp-damar hastalıkları
Bu değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki yıllarda kalp krizi veya inme geçirme riskinizin ne kadar olacağı hesaplanır. Risk yüksekse, kolesterol çok yüksek olmasa bile ilaç tedavisi önerilebilir. Önemli bir nokta:
Statin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar tedavisi herkes için gerekli değildir; karar bireysel risk değerlendirmesi ile verilir. Ancak gerekli olursa ömür boyu hiç kesmeden kullanmak gerekir.
Ailesel Yüksek Kolesterol gibi kalıtsal durumu olanlarda kişi çok sağlıklı beslense bile kolesterol değerleri yüksek olabilir. Bu bireylerde erken yaşta ilaç tedavisi gerekebilir.
Kolesterolü Doğal Yollarla Düşürmek Mümkün mü?
Evet. Ancak genetik olarak riskiniz varsa bu pek mümkün değildir. Yaşam tarzı değişiklikleri kolesterolü bir miktar düşürür. Eğer ailede yüksek kolesterol varsa çok zor olabilir.
1. Beslenmenizi Gözden Geçirin
Bu gıdaları azaltın:
- Yağlı kırmızı et
- İşlenmiş gıdalar, paketli ürünler
- Trans yağ içeren ürünler
- Kızartmalar
Bu gıdaları artırın:
- Zeytinyağı
- Sebze ve meyveler
- Yulaf
- Kurubaklagiller
- Liften zengin besinler
2. Daha Fazla Hareket Edin
Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş veya düzenli egzersiz:
- HDL’yi (iyi kolesterol) artırır
- Trigliseritleri azaltır
- Kalp sağlığını korur
3. Fazla Kilolardan Kurtulun
Vücut ağırlığının yalnızca %5–10’unu vermek bile kolesterol düzeylerinde anlamlı iyileşme sağlar.
4. Sigarayı Bırakın
Çünkü sigara;
- HDL’yi (iyi kolesterol) düşürür
- Damar duvarlarını bozar
- Kolesterolün damar içinde birikmesini kolaylaştırır
Son Söz: Kolesterol Sizi Esir Almasın!
Kolesterol yüksekliği çoğu zaman ağrı yapmaz, halsizlik vermez veya belirti göstermez. Bu nedenle insanlar yıllarca farkında olmadan yüksek kolesterol ile yaşayabilir.
Özellikle 30 yaşından sonra bireylerin düzenli kolesterol kontrolü yaptırması çok önemlidir. Ancak ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı veya fazla kilo varsa kontroller daha erken yaşlarda başlamalıdır.
Unutmayın:
Kolesterolünüzü bilmek, gelecekteki kalp krizi ve inme riskinizi azaltmanın en kolay ve en güçlü yollarından biridir.
Sağlıklı günler dilerim.
Sorularınız için:
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