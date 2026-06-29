Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy pilot ve kabin memurlarını ilgilendiren yeşil pasaport önergesini Meclis'e sundu. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede, kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik çalışma olup olmadığı sorulurken, Ersoy, kokpit ve kabin ekiplerinin hak ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

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Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, pilotlar ve kabin memurlarının taleplerine ilişkin hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesinde, belirli bir hizmet süresini tamamlayan kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu.

BİR MESLEK GRUBUNA DAHA YEŞİL PASAPORT MU GELİYOR?

Önergede ayrıca, uçuş ekiplerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar, uluslararası hareket kabiliyetini artıracak yeni uygulamalar ile yurt dışı görevlerinde karşılaşılan vize ve giriş prosedürlerinden kaynaklanan sorunların azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi talep edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil eden kokpit ve kabin ekiplerimizin haklarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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