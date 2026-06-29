16 Yaşındaki Çocuk Annesini Bıçaklayarak Öldürdü: 'Annemi Ben Öldürdüm'

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşanan aile faciasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu, annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kız kardeş ise yaşananlardan sabah polislerin gelmesiyle haberdar olduğunu anlattı.

Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

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Olay, 29 Haziran gecesi Adana’nın Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Polis tutanaklarına göre saat 03.22 sıralarında gelen “kesici aletle öldürme” ihbarı üzerine ekipler belirtilen adrese sevk edildi.

POLİSİ KENDİSİ ARADI

Eve ulaşan polis ekiplerini kapıda karşılayan 16 yaşındaki Doğa Erdoğan’ın, “Annemi ben öldürdüm” diyerek olayı kabul ettiği belirtildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte anne Servet Tekir’in salonda kanlar içinde hareketsiz halde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis tarafından hazırlanan tahkikat evrakında, şüpheli çocuğun olay yerinde gözaltına alındığı ve Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

‘POLİSLERİ GÖRÜNCE ÖĞRENDİM’

Dosyada yer alan bilgi alma tutanağında, olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki Nisa Başak Erdoğan’ın ifadesi de yer aldı.

Küçük çocuk ifadesinde, akşam annesi ve ablasıyla birlikte vakit geçirdiklerini, daha sonra annesinin salonda uyuduğunu, kendisinin de salonda uyuyakaldığını anlattı. Gece saat 03.30 sıralarında kısa süreliğine uyandığını, annesinin horlama sesini duyduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını söyledi.

Sabah saatlerinde polislerin eve geldiğini belirten küçük kız, “Evimizin girişine sarı şerit çekilmişti. Gece evimizde ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli çocuk hakkında “kasten öldürme” suçundan adli süreç başlatıldı. Cinayetin neden işlendiği ve olayın ayrıntıları, savcılık ile emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla netlik kazanacak.

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