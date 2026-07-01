Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Açıklaması

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Açıklaması
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En düşük emekli maaşındaki artış için gözler TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Cuma günü, SSK-BAĞKUR emeklilelirin Temmuz-Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında gerçekleşecek artışa ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Kaynak: DHA

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