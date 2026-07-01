Deniz Akkaya Gözaltına Alındı

Eski manken Deniz Akkaya iddiaya göre, Kocaeli'de misafir olarak kaldığı evde çıkan kavga sonrası gözaltına alındı.

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Deniz Akkaya Gözaltına Alındı
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Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, gözaltına alındı. Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı. Akkaya'nın burada bilinmeyen bir nedenle kriz geçirdiği ileri sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Deniz Akkaya'nın arkadaşıyla tartıştığı, ardından arkadaşına saldırdığı ve evde maddi hasara yol açtığı iddia edildi. Ev sahibi Kürşat A.'nın polise ihbarda bulunmasının ardından Akkaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah

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