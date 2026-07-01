CHP'den Görevden Almaların Ardından İl Başkanlarına Kritik Çağrı: Kimler Kalacak, Kimler Gidecek?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) teşkilatlara yönelik görevden alma süreci devam ediyor. Son kararla birlikte 26 il başkanı daha görevden alınırken, görevden uzaklaştırılan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Genel Merkez kaynakları, parti disiplini ve kurumsal yapının korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, partide kalıp mücadele etmek isteyen isimlere de kapının açık olduğu mesajını verdi.

'KURUMSAL KİMLİK ÖNEMLİ'

Habertürk'ten Mahir Kılıç’a konuşan CHP Genel Merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının ve çift başlı bir yapının oluşmasına izin verilmemesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

'MÜCADELE EDENLERİN BAŞIMIZ ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Kaynaklar, görevden alma sürecinin tüm il başkanlarını kapsamayacağını ifade ederek, "Tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız, parti disiplinine uygun davrananlar, 'partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz' diyenlerin başımız üstünde yeri var" değerlendirmesinde bulundu.

74 İL BAŞKANI KURULTAY İÇİN İMZA VERDİ

Olağanüstü kurultay talebi kapsamında imza veren 74 il başkanından bazılarının son dönemde Genel Merkez ile temas kurduğu ve yönetime destek verdiği de kulis bilgileri arasında yer aldı.

TEMMUZ SONUNDA İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILACAK

CHP Genel Merkezi'nin, temmuz ayının sonunda Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında geniş katılımlı bir il başkanları toplantısı düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Toplantıda teşkilatların mevcut durumu ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.

BELEDİYELER İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan hakkında soruşturma bulunan belediyeler de Genel Merkez tarafından mercek altına alındı. Yerel Yönetimler Birimi bünyesindeki hukukçuların dosyalar, iddianameler ve tanık ifadeleri üzerinde ayrıntılı inceleme yaptığı, çalışmaların tamamlanması halinde ay sonunda MYK'ya kapsamlı bir sunum yapılmasının planlandığı belirtildi.

'YOLSUZLUĞU TESPİT EDİLEN BAŞKANLAR İHRAÇ EDİLECEK'

Genel Merkez kaynakları, yürütülen incelemeler sonucunda yolsuzluk ve rüşvet yaptığı tespit edilen belediye başkanlarının sayısına bakılmaksızın parti üyeliğinden ihraç edileceğini ifade etti.

Kaynak: Habertürk