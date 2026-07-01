Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam: İşte Yeni Fiyatlar

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 1.170 TL'ye yükselirken, diğer araç sınıflarında da fiyatlar arttı.

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Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam: İşte Yeni Fiyatlar
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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeler, bugün (1 Temmuz) saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 995 TL'den 1.170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.

Yeni tarifeye göre Osmangazi Köprüsü'nde 1. sınıf araçların geçiş ücreti 1.170 TL oldu. Aynı köprüde 2. sınıf araçlar 1.870 TL, 3. sınıf araçlar 2.225 TL, 4. sınıf araçlar 2.950 TL, 5. sınıf araçlar 3.720 TL, motosikletlerin de yer aldığı 6. sınıf araçlar ise 820 TL ödeyecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nde de otomobiller için geçiş ücreti 1.170 TL'ye yükseldi. Yeni tarifede 2. sınıf araçlar için ücret 1.465 TL, 3. sınıf araçlar için ise 2.635 TL olarak belirlendi.

Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam: İşte Yeni Fiyatlar - Resim : 1

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 1. sınıf araçların geçiş ücreti 110 TL'ye çıktı. Buna göre 2. sınıf araçlar 145 TL, 3. sınıf araçlar 270 TL, 4. sınıf araçlar 690 TL, 5. sınıf araçlar 860 TL ve 6. sınıf araçlar 75 TL ödeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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