2026 KPSS Lisans Başvuruları Başladı

ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuru tarihlerini açıkladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Son Güncelleme:
2026 KPSS Lisans Başvuruları Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak.

Sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 1-13 Temmuz'da, DHBT'ye başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Tüm adaylar için 6 Eylül'deki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunlu olacak. Sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine adaylar karar verecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'ndan erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
KPSS ÖSYM
Son Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki Zirve Öncesi Konuştu: 'Türkiye Son Derece Önemli' NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki Zirve Öncesi Konuştu
AFAD Duyurdu! Van'da Deprem Meydana Geldi AFAD Duyurdu! Van'da Deprem
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam: İşte Yeni Fiyatlar Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam
Siyasette Sıcak Saatler: CHP’nin Olaylı Kurultay Davasında Yeni Karar CHP’nin Olaylı Kurultay Davasında Yeni Karar
Deniz Akkaya Gözaltına Alındı Deniz Akkaya Gözaltına Alındı
Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Açıklaması En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?
CHP'den Görevden Almaların Ardından İl Başkanlarına Kritik Çağrı: Kimler Kalacak, Kimler Gidecek? CHP'den Görevden Almaların Ardından İl Başkanlarına Kritik Çağrı: Kimler Kalacak, Kimler Gidecek?