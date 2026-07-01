İçişleri Bakanlığı İBB Davasına Müdahil Olmak İstedi! Bakanlık Resmi Olarak Taraf Oldu

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30 Haziran 2026 tarihli ve “Temsil Yetkisi” konulu resmi yazıda, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasında İçişleri Bakanlığı adına hareket etmek üzere İstanbul Barosu avukatları Çağlayan Tek ve Adem Gazioğullarının yetkilendirildiği belirtildi.

‘İKİ AVUKATLA SÖZLEŞME İMZALANDI’

Belgede, avukatların 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı ile avukatlık hizmet sözleşmesi imzaladığı ifade edilirken, söz konusu davada Bakanlık adına müdahil olmaya, duruşmalara katılmaya, dosyayı incelemeye, dilekçe vermeye, tanık dinletmeye, bilirkişi talep etmeye, keşif istemeye, raporlara itiraz etmeye ve davanın tüm hukuki süreçlerini yürütmeye yetkili kılındıkları kaydedildi.

RESMİ OLARAK TARAF OLDU

Yazıda ayrıca, görevlendirilen avukatlara dava kapsamında ihtiyati tedbir ve haciz taleplerinde bulunma ile gerekli görülmesi halinde başka avukatlara da vekâlet verme yetkisi tanındığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük imzasını taşıyan belge, Bakanlığın İBB davasında resmi olarak taraf sıfatıyla hukuki sürece katıldığını ortaya koydu.