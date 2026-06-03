Reha Muhtarı Kim Öldürdü?

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TRT dönemlerini falan anlatmayacağım. Sonrasında Nokta dergisinde yazdığı akıllı uslu yazıları da. Ancak Reha’yı Show TV ve reyting sistemi bozdu dersem yeridir.



İlk kurulduğu zamanlar Show TV fonda “dımrıdımbır” bir müzik ile spikersiz haberleri peş peşe bağlayarak haber bülteni yapardı. Sonra Reha sunucu koltuğuna oturdu. Ve Türk televizyonculuğu sonsuza kadar kirlendi.



Reyting uğruna her şey yapılır oldu. Biri intihar mı etmiş, “Etsin canlı yayınlayın”, işçiler hakkını mı aramış, “Kavga dövüş var ise verin. Yoksa görmeyin”den başlayan sanki post apokaliptik bir zamanda var oldu Reha Muhtar. Seviyesizliğin, kalitesizliğin bayrağını taşıdı. Bu bayrağı yükseklere kaldırdıkça da takipçileri ve izlenmesi arttı. Herkes eleştiriyor ancak herkes de izliyordu.



Sosyal anlamda Türk toplumunun adete üzerinden geçti. Haber algısını yok etti. Onun sunduğu haberde, “Doğru haber” değil, izlenecek görüntü söz konusu oluyordu. Rakiplerini de kirletti. Onunla reyting yarışına giren başka usta isimler onun kadar olmasa da ekranları boyadılar.



Çalışma arkadaşlarına karşı kötü davranırdı. Tacizkâr ve hiddetli. Ana haber sonraları havada kasetler uçuşur, gece yaralarına kadar evlerine göndermediği çalışanları aç biilaç onun odasından çıkıp herkese küfür etmesini beklerdi.



İçki içerdi. Hem de nasıl. İçer, kavga eder, garson tokatlar, olay çıkartır. Hep ekranın hatırına af olunurdu.



Aşkta şansı da vardı. İlk başlarda iyi eğitim almış, iyi ailelere mensup kadınlarla adı anılırdı. Ün ve onunla beraber gelen cazibe kadınları etkiliyordu.



Ancak reyting açısından en başarılı olduğu zamanda yerinden edildi. Çünkü yaptığı şey çok izleniyordu ancak o zaman ki patronu Mehmet Emin Karamehmet’in hiçbir işine yaramıyordu. Karamehmet finansal sorunlarla boğuşurken, Reha sokaklarda devlerle cüceleri yarıştırıyordu. Karamehmet, son bir çare olarak Kanal D’den Tuncay Özkan’ı transfer etti. Belki kendisini kurtarır umudu ile. O da bir işe yaramadı. Bu transferde mali açıdan kurtulan bir tek Tuncay Özkan’ın kendisi oldu.



Reha daha sonra bir dönem Star TV’ye gitti. Ancak ten uyumsuzluğu yaşadı. Birkaç başka bir şey denedi, olmadı tutmadı. Bir keresinde “Niye ekranlara dönmüyorsunuz?” diyen bir kişiye, “Ben çok yüksek reytingler aldım. Şimdi yaparsam izlenmem. Tepede anılmaz istiyorum” demişti.



Ana haberlerden uzaklaşınca, yani sonraki dönemlerinde çılgınlıkları veya hiddeti ile anılmaz oldu. Adeta içine döndü. Duygularını dışarıya yansıtamayınca da haliyle sorunlar aile içine döndü. Aile hayatı altüst oldu.



İçkinin dozu arttı, arttı, daha da arttı.



Ve sonunda merdivenden düşme, yoğun bakımda yatış ve üzerine gelen bu ölüm.



Ben severdim Reha’yı. Onsuz bir televizyon tarihi yazılamaz. Özünde iyi bir insan olduğunu da düşünürüm. Ancak ekranın şımarttığı, beğeninin yoldan çıkarttığı biri olduğuna inanırım.



Şimdi açıklıyorum ki Reha Muhtarı, Reha Muhtar öldürdü. Niteliksel açıdan olmaması gereken bir şekilde ünlü oldu, o ünü kaybedince, ürettiği şey para etmez olunca hayata küstü. Kendinin katili oldu.