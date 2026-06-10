Allianz Sağlık Pişmanlık

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Yakın bir dostumun başına gelen olayı size anlatmak isterim. Şimdi şirket anlaşılmaz açıklamalar yaparak durumun böyle olmadığını anlatacaktır ama inanın durum çok net. Para vermek istemediklerinde sigortalılarını mağdur ediyorlar. Ortadan kayboluyorlar.



Gazeteci dostum kendisine ve ailesine Allianz Sigorta’dan tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdı. Birinci yıl kullanmadı bile. İkinci yıl yenilenen sözleşmenin üzerinden 3 ay geçmişti ki bir göğüs ağrısı hissedip doktora başvurdu.



Doktor kontrolü ve üzerine sigorta kapsamında olmayan ilaçlı anjiyo yaptırdı. İlaçlı anjiyonun parasını kendi ödedi. Derken damarlarından birinde orta derecede tıkanıklık ortaya çıktı. Doktoru, klasik anjiyo önerisi yaptı ve hastane tamamlayıcı sağlık sigortasının bulunduğu Allianz’a provizyon açtı.



Derken Allianz önce dostumun e-Nabız şifresini istedi. Sonra da biri 2018, biri 2023 bir diğeri de 2024’den üç muayenenin detaylı raporunu istedi. İstedikleri raporun iki tanesi devlet hastanesiydi ve elden almak gerekiyordu. Sabah yola çıktı, hastanede derdini anlattı raporları aldı.



Sıkı durun istenilen raporların içeriğinde ne vardı biliyor musunuz? Biri kıl kökü iltihabı, biri soğuk algınlığı ve bir diğeri de chek-up görüşmesi.



Allianz aklınca geçmişten bir şeyler bulacak ve talebi reddecekti. Verilerde hiç bir şey yoktu. Kalp veya damar konusunda bir teşhis, bırakın teşhisi bir ilaç alımı bile yoktu.



Ve buna rağmen Allianz provizyonu reddetti. Gerekçeleri tıbbi risk değerlendirmesi vesaire vesaire... Yani geçmişte de kalp hastası olunduğuna dair kapalı ima. Belli ki davayı kaybettikleri için bunu bile söyleyemiyor, süslü ve karışık tıbbi terimlerin arkasına saklanıyorlardı.



İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna koşturup belge toplayan arkadaşım şaşkın. Çünkü 2018 yılından bir soğuk algınlığı için gittiği doktor muayenesi karşısına kalp krizi olarak çıkmıştı. Allianz’ın mantığına göre dostum 2018 yılında kalp hastası olduğunu anlamış ve 8 yıl pusuya yatarak sigorta şirketini kandırmaya çalışmıştı. Şimdi yasal yoldan hakkını arayacak.



İşte dostlar bu yüzden başlığım Allianz sağlık pişmanlık.