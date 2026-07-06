Görülmesi Gerekeni Görünmez Kılan Pano ve Afişler…

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Yoksa yenilenen yollardan mı, dış cepheleri dökülen binalara yapılan cilalardan mı, çirkin göründüğü için boyanan evlerden mi, görüntü kirliliği oluşturan yerlere dizilen panolardan mı? Görülmesi istenmeyen bölgelere yapılan asfaltlamadan mı, boyanan şeritlerden mi? Bilemedim! Bildiğim o ki NATO Zirvesi ülkemizde daha sık mı yapılmalı? Yoksa zirve için her yıl bir ilimiz mi seçilmeli?

Artık adına ister OHAL deyin, ister seferberlik deyin, ister alarm, dışarı çıkma yasağı, sorunlu ev izni ya da zirve deyin. Ya da harcanan milyarlarca liraya bakıp "NATO da NATO’ymuş ha!" deyin, size kalmış!

Ancak modern bir Türkiye imajı çizmek için makyajla güzelleştirilen başkentin panoların arkasında saklamaya çalışılan toplumsal çürümesi, yaşanan adaletsizliği, sefalet endeksindeki yerimizi kökten çözebilecek mi? Ya da açlıkla sınanan milyonları, milyonlarca liraya mal olan renkli panolar kurtarabilecek mi?

Keşke zirveye katılanlar hazır gelmişken yoksulluğa, yokluğa, işsizliğe, çaresizliğe, adaletsizliğe de çözüm bulsa…

Unutulmaz acılar ve görünmez duvarlar…

1993-2026 aradan 33 yıl geçmiş! Alevler, dumanlar, hesaplı kitaplı adımlar aramızdan 35 canı acımasızca koparmış. Peki bunca yıl sonra alevlerin karanlığı unutulmuş mu; yakılan bedenlerin, yanan canların, dumandan zehirlenerek ölenlerin acısı, geride kalan ailelerin bitmeyen yasının hesabı verilmiş mi? Bu soruya yanıtım hayırdır!

Geçelim diğer sorulara. O gün yakılan sadece otel miydi? Yoksa laikliğin, sanatın, bilimin, mizahın, sazın, şiirin, tiyatronun, kitabın, aydınlanmanın, aydınlatmanın, okumanın, yaratıcılığın yarattığı korkunun ateşe verilmesi miydi?

Heykellerin parçalanması, kitapların yakılması, karanlığın hâkimiyet kurması amacıyla kültüre saldırılması, özgürlüğe saldırılması, vicdanların susturulması, karanlıkla aydınlık arasındaki hesaplaşmanın provası ya da tamamlanması mıydı? Yoksa dünden bugüne dillerinden düşürmedikleri: “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu. Sivas’ta sonlanacak” şeklindeki içi boş slogana yönelik bir girişim miydi?

Metin Altıok’tan Asım Bezirci’ye, Behçet Aysan’dan Uğur Kaynar’a, Nesimi Çimen’den Muhlis Akarsu’ya, Asaf Koçak’tan Ahmet Özyurt’a, 17-12 yaşındaki Menekşe ve Koray Kaya kardeşlerden KAL’dan öğrencim olan Hasret Gültekin’e ve bu acıya ancak iki yıl dayanabilen Aziz Nesin’e kadar giden canların hesabı verildi mi ya da tutuldu mu?

Yok yüzleşmeydi, zamanaşımıydı, firarilerdi, tahliyelerdi, haksız tahrik indirimiydi derken tarihin karanlık sayfalarına gömülüp mağdur ailelerin feryatlarının duyulmadığı bu olayın sonunda, o mekânı “utanç müzesi” yerine “Sivas Kültür ve Bilim Merkezi” yapmak nasıl bir aymazlığın ürünüdür? Anlamak çok zor doğrusu…

Öncelikle ve özellikle unutmayalım ki: 2 Temmuz Sivas Katliamı bir öfke patlaması değildi; örgütlü, hesaplı, kitaplı, destekli bir linçti; düşünen, üreten, yazan, okuyan, aydınlığa, birbirimizin yaşam hakkına sahip çıkan kişilere yönelik, ülkemizin kültürel belleğine yönelik, aydınları, ozanları hedef alan bir provaydı.

Özetle! 33 yıl sonra 35 can hâlâ içimizde, belleğimizde, anılarımızda yaşıyor, yaşatılıyor. Onları alevlere teslim edenler ise kendi ayıplarıyla karanlıklara gömüldü…

Özel not: 2 Temmuz katliamını geç yazdığım için üzgünüm. Ancak siyaset hırsının sınır tanımadığı, ortak belleğin, kültürel kodların, ortak paydaların sessiz çöküşüne tanıklık ettiğimiz bugünlerde kırgın, kızgın, yorgun, mutsuz, kaygılı, umutsuz olanların oranı yüzde 70’i geçince insan geçmişe bakmadan edemiyor…