Genç Öğretmen Ölü Bulunmuştu: Okul Müdürü Gözaltında

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İlk incelemelerde Koparan’ın ölümünü şüpheli kılan bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Ancak kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine, ölüm olayı ile okulda yaşanan süreçler arasında bağlantı olup olmadığının araştırılması amacıyla okul müdürü Melahat İleri gözaltına alındı.

KARŞILIKLI YARALAMA

Koparan’ın, görev yaptığı okulda müdür Melahat İleri ile geçmişten gelen tartışmalar yaşadığı, 17 Nisan 2026’da servis içerisinde oturma yeri nedeniyle çıkan tartışmanın karşılıklı yaralama ve hakaret iddialarıyla adli sürece taşındığı öğrenildi. Bu dosyada 3 Haziran 2026’da iddianame düzenlendiği belirtildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Genç öğretmenin daha önce görev yerinin değiştirildiği, ardından yeniden eski okuluna görevlendirildiği; bu süreci “idari olarak cezalandırılma” şeklinde değerlendirdiğini arkadaş çevresine anlattığı tanık beyanlarına yansıdı.

Başsavcılık, Koparan’ın idari başvurularının karşılanıp karşılanmadığının tespiti için ilgili Milli Eğitim müdürlüklerine müzekkere yazdı. Yapılacak incelemede haklı başvuruların karşılanmadığının belirlenmesi halinde kamu görevlileri hakkında ayrıca “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebileceği kaydedildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden okul müdürü Melahat İleri’nin, Koparan’a mobbing ya da baskı uygulamadığını, yer değişikliği konusunda yetkisinin bulunmadığını ve intihar olayında herhangi bir etkisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor.