CHP YDK'dan 8 İsim İçin Flaş Karar

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK’ya sevk edilen eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazları değerlendirmek için bugün toplandı.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Toplantıda, yedi il başkanı ile bir yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itiraz oy çokluğuyla reddedildi. 8 isim hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak yürütülmeye devam edecek.

KARAR 13 TEMMUZ'DA ÇIKABİLİR

Bu isimler hakkında 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA