CHP YDK'dan 8 İsim İçin Flaş Karar

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 7'si il başkanı 8 kişinin tedbir kararına yaptıkları itirazları reddetti. 8 kişi hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak görülmeye devam edecek.

Son Güncelleme:
CHP YDK'dan 8 İsim İçin Flaş Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK’ya sevk edilen eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazları değerlendirmek için bugün toplandı.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Toplantıda, yedi il başkanı ile bir yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itiraz oy çokluğuyla reddedildi. 8 isim hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak yürütülmeye devam edecek.

KARAR 13 TEMMUZ'DA ÇIKABİLİR

Bu isimler hakkında 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev İzmir’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev!
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
MHP’den Devlet Bahçeli’ye Özel '30 Yılın Şerefi' Klibi MHP’den Bahçeli’ye Özel '30 Yılın Şerefi' Klibi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı