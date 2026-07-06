CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile belediye başkanları arasında gerilimin yükseldiği öne sürüldü. MYK kararıyla çok sayıda il başkanının değiştirildiği CHP'de belediye başkanları duruma tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarının fikrini neden alalım? CHP’yi belediye başkanları değil Genel Başkan ve kurullar yönetiyor" dediği iddia edildi.

Son Güncelleme:
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanmasının ardından çok sayıda il başkanlığında görevden almalar ve yerlerine yeti atamalar yaşandı. Bu illerdeki belediye başkanlarının ise fikirlerinin alınmadığı için duruma tepki gösterdiği ancak Kılıçdaroğlu cephesinden sert tepkiyle karşılandığı belirtildi.

'CHP'Yİ GENEL BAŞKAN YÖNETİYOR'

Belediye başkanlarının "Fikrimiz alınmadı" çıkışı Genel Merkez'de rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere karşı “Belediye başkanlarının fikrini neden alalım? CHP’yi belediye başkanları değil Genel Başkan ve kurullar yönetiyor. Onların temel görevi vatandaşa hizmet etmek, partiyi yönetmek değil” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

'HADDİN AŞILMASINA KİMSE MÜSAADE ETMEZ'

Genel Merkez kurmayları da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti yönetimine yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyulduğunu belirterek, eleştirinin parti kültüründe olduğunu ancak bunun belirli sınırlar içerisinde yapılması gerektiğini dile getirdi. Kurmaylar, “Eleştirebilirsin ama haddin aşılmasına kimse müsaade etmez, edilemez. Parti disiplini ve kurumsal yapı herkes için bağlayıcıdır” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ATAMALAR MASADA

Bu hafta NATO Zirvesi nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplamayacak olan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta il başkanlıklarına atamalar yapacağı öğrenildi. 36 il başkanını alan Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 20-25 ilde daha değişikliğe gidebileceği öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
NATO'nun Kalbi Ankara'da Atacak! Tarihi Zirvede Türkiye Ön Planda NATO'nun Kalbi Ankara'da Atacak! Tarihi Zirvede Türkiye Ön Planda
İstanbul ve Muğla Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 9 Şüpheli Yakalandı İki İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 9 Şüpheli Yakalandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı