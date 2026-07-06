CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanmasının ardından çok sayıda il başkanlığında görevden almalar ve yerlerine yeti atamalar yaşandı. Bu illerdeki belediye başkanlarının ise fikirlerinin alınmadığı için duruma tepki gösterdiği ancak Kılıçdaroğlu cephesinden sert tepkiyle karşılandığı belirtildi.

'CHP'Yİ GENEL BAŞKAN YÖNETİYOR'

Belediye başkanlarının "Fikrimiz alınmadı" çıkışı Genel Merkez'de rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere karşı “Belediye başkanlarının fikrini neden alalım? CHP’yi belediye başkanları değil Genel Başkan ve kurullar yönetiyor. Onların temel görevi vatandaşa hizmet etmek, partiyi yönetmek değil” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

'HADDİN AŞILMASINA KİMSE MÜSAADE ETMEZ'

Genel Merkez kurmayları da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti yönetimine yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyulduğunu belirterek, eleştirinin parti kültüründe olduğunu ancak bunun belirli sınırlar içerisinde yapılması gerektiğini dile getirdi. Kurmaylar, “Eleştirebilirsin ama haddin aşılmasına kimse müsaade etmez, edilemez. Parti disiplini ve kurumsal yapı herkes için bağlayıcıdır” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ATAMALAR MASADA

Bu hafta NATO Zirvesi nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplamayacak olan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta il başkanlıklarına atamalar yapacağı öğrenildi. 36 il başkanını alan Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 20-25 ilde daha değişikliğe gidebileceği öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi