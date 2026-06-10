Öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın Ölümüne İlişkin Soruşturmada Eski Erkek Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren spor salonu işletmecisi Berat Aslan, Koparan ile bir dönem duygusal ilişki yaşadıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını anlattı. Aslan, Irmak Öğretmenin daha önce de intihar ettiğini ve bu durumun yetkili mercilere bildirildiğini aktardı.

İfadesine göre Aslan, Irmak Ayşe Koparan ile 2025 yılı Nisan ayında tanıştı. Bir süre sonra aralarında duygusal ilişki başladığını belirten Aslan, zaman içerisinde çeşitli sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldığını söyledi. Ayrılığın ardından da zaman zaman görüşmeye ve konuşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Aslan, olaydan bir gün önce Koparan ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını, son görüşmenin ise 6 Haziran gecesi saat 23.10 sıralarında gerçekleştiğini anlattı. Yaklaşık üç dakika süren görüşmede günlük konulardan bahsettiklerini öne süren Aslan, “Kendisine ne yaptığını sordum, kitap okuduğunu söyledi. Telefonunun neden kapalı olduğunu sordum. Görüşmenin sonunda ‘Yeter artık, bittim’ diyerek telefonu kapattı” dedi.

GECE EVİNE GİTMİŞLER

İfadesinde, bu konuşmada intihar, ölüm ya da vedalaşma niteliğinde herhangi bir söz geçmediğini savunan Aslan, gece saatlerinde arkadaşı Fırat Yiğit ile birlikte Koparan’ın evine gittiklerini de doğruladı.

‘DAHA ÖNCE DE İNTİHAR ETTİ’

Saat 01.18 sıralarında Koparan’ın evine ulaştıklarını belirten Aslan, “Son telefon görüşmemizde gönlü kırılmıştı. Hem gönlünü almak hem de çay-kahve içmek için gitmeye karar verdik. Yaklaşık 2-3 dakika kapıyı çaldık ancak açan olmayınca uyuduğunu düşünerek ayrıldık” dedi. Aslan, Koparan’ın daha önce de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu, o olayda kendisinin müdahale ederek sağlık ekiplerine haber verdiğini öne sürdü. Bu nedenle o gece ulaşamamasını “uykusunun ağır olmasına” bağladığını söyledi.

‘KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTIM’

Ertesi gün saat 11.00 sıralarında yeniden Koparan’ın evine gittiğini anlatan Aslan, uzun süre kapıyı açtırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti. Bunun üzerine ortak arkadaşları ve komşular aracılığıyla Koparan’a ulaşmaya çalıştıklarını, bir süre sonra itfaiyenin olay yerine geldiğini ve öğretmenin hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyledi.

İfadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Aslan, “Irmak Ayşe’nin intiharıyla kesinlikle bir ilgim yoktur. En çok üzülenlerden biri benim. Böyle olmasını istemezdim” dedi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli avukatı ise savunmasında, Koparan’ın psikolojik olarak farklı sorunlar yaşadığını, okulda maruz kaldığı iddia edilen mobbingin de bu süreçte etkili olmuş olabileceğini öne sürerek müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti. Aslan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.