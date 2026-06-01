Kara Kış’ı İzlediniz mi?

1939 Erzincan Depremi’nin o tarifsiz yıkımını, dondurucu soğuğunu, çaresizliğini ve insanı insan yapan o büyük vicdan sınavını anlatan bu dizi, sadece konusu nedeniyle değil onu kaleme alan ismin taşıdığı anlam nedeniyle de ayrı bir yerde duruyor. Kara Kış’ın hikâyesini halen aktif olarak görevde olan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kurt kaleme aldı ve aynı zamanda senaryo ekibinde bulundu.

Bir Savcının, başka bir Savcının hikâyesine eğilmesi başlı başına kıymetli. Çünkü burada yalnızca tarihsel bir felaket anlatılmıyor; adaletin, vicdanın ve insan doğasının en acımasız koşullarında nasıl sınandığı da sorgulanıyor. Devletin otoritesini temsil eden bir makamdan gelen kalemin, gücünü cezadan değil merhametten alan bir hikâyeyi anlatması, üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir durum.

Kara Kış, genç Savcı Yusuf İzzet Akçal’ın büyük deprem sonrasında aldığı tarihi bir kararı merkezine koyuyor. Enkaz altında yaşamla ölüm arasında sıkışan insanları kurtarmak için hapishanedeki mahkûmları serbest bırakmak… Bugünün dünyasında bile büyük cesaret isteyen bu karar, o zamanki şartlarda çok daha büyük bir risk, çok daha ağır bir sorumluluk demekti. Çünkü burada asıl mesele yalnızca bir kurtarma operasyonu değil; “suçlu” diye nitelediğimiz insanların, felaket anında nasıl birer kurtarıcıya, hatta kahramana dönüşebileceğini öngörebilmekti. Belki de dizinin en çarpıcı sorgulaması tam da burada başlıyor. Adalet mekanizmasının içinde yer alan bir ismin hikâyesi, yine adaletin içinden gelen başka bir isim tarafından yazılıyor; bu çok güçlü bir karşılaşma!.. Çünkü Savcı denildiğinde çoğumuzun aklına suç, ceza, dosya, delil, hüküm gelir. Oysa Kara Kış, bunların ötesine geçip şu soruyu sorduruyor: İnsan, yalnızca yaptığı suçtan mı ibarettir? Yoksa en zor anda gösterdiği cesaret, fedakârlık ve vicdan da onun kimliğinin bir parçası mıdır? Savcı Yusuf İzzet Akçal’ın hikâyesi, bu soruya tek boyutlu bir cevap vermiyor. Tam tersine, seyirciyi insan ruhunun karmaşıklığıyla baş başa bırakıyor. Mahkûmların, Savcı İzzet Akçal’ın kendilerine duyduğu güvenle, bir felaketin ortasında toplumu yeniden ayağa kaldırmak için gösterdiği eşi görülmemiş bu çaba, tarihteki tüm ezberleri bozuyor. Suç ve ceza arasına sıkışmış bakış açısı, yerini insanlık, dayanışma ve vicdan gibi daha derin kavramlara bırakıyor. Prof. Faruk Erem’in, 1939 felaketinden uzun yıllar sonra söylediği “Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkacaktır” sözünün doğruluğunu, Kara Kış’ın mahkûmlarından daha iyi ispat edecek başka bir örnek yoktur.

Gazeteci Sinan Seyfi’nin, bu dönüşüme tanıklık edip yıllar sonra bunun kitabını yazmaya karar vermesi de ayrıca anlamlı. Zira dizinin başından, Sinan Seyfi’nin dediği üzere bazen tarih, resmi belgelerle değil, tanıklıklarla hafızaya kazınır ve kimi hikâyeler ancak onları gören, hisseden, yaşayan insanlar tarafından geleceğe taşınabilir. Kara Kış tam da böyle bir hafıza çağrısı gibi duruyor. Beni en çok etkileyen ise şu oldu: bugün yargı makamlarının çoğu zaman sertlik, otorite ve mesafe üzerinden konuşulduğu bir dönemde bir Savcının, bir başka meslektaşının böylesine insani, böylesine vicdani bir hikâyesini kendine görev belleyip kaleme alması… Bu, sadece sinema tarihinde bir ilk olması itibariyle değil, adalet duygusunun toplumsal karşılığı açısından da önemli. Çünkü gerçek adalet, bazen kanun maddelerinin satır aralarında değil, çok zor anlarda ve kimsenin vermeye cesaret edemeyeceği kararlarda görünür hale gelir.

Kara Kış, birkaç hafta önce Tabii’de izleyiciyle buluştu. Her ne kadar platform tarafından layık olduğu şekilde tanıtımı yapılmamış olsa da dizi, yaklaşık bir asır öncesinden bugüne gönderdiği eşsiz mesajlarla seyircisinin kalbine dokunmayı başardı. Kara Kış’ın izleyiciye düşündürdüğü bir başka soru ise “Adalet, yalnızca yargılamak mıdır; yoksa bazen insanı yeniden anlamak, ona ikinci bir gözle bakabilmek midir?” Belki de bu yüzden Kara Kış sadece bir deprem filmi olmayıp, vicdanın, merhametin ve insanın içindeki iyiliğin hikâyesi oluyor. İşte tüm bu sebeplerle izlenmeyi ve daha çok konuşulmayı fazlasıyla hak ediyor.

Dipnot:

-Yaptığım araştırmalara göre, fedakâr mahkûmlarıyla birlikte 1939 felaketinde binden fazla canın kurtarılmasına vesile olan Savcı Yusuf İzzet Akçal’ın adının Erzincan’a herhangi bir yerde yaşatılmamış olmasına üzüldüm.

-Global bir marka olma amacındaki Tabii’nin, neredeyse tüm yapımlarını 4-5 ayrı dilde alt yazı ve dublajla sunmasına rağmen, Kara Kış gibi dünyada ilgi uyandıracak evrensel konulu bir yapımı sadece Türkçe dilinde vermesini de anlayamadım.