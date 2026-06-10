CHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa Hazırlığında

Gazeteci Hacı Yakışıklı, CHP içinde üçüncü bir grubun oluştuğunu ve Özgür Özel'e yakın 6-7 milletvekilinin istifayı değerlendirdiğini öne sürdü. Yakışıklı, sürecin sonunda yeni bir siyasi oluşumun da gündeme gelebileceğini iddia etti.

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CHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa Hazırlığında
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CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti arayışında olduğu iddiaları konuşulurken, gazeteci Hacı Yakışıklı tv100 ekranlarında çarpıcı bir iddiada bulundu. Bugün, meclisteki toplantıya da katılan Özgür Özel'e yakın milletvekilleriyle görüştüm" diyen Yakışıklı şöyle devam etti:

"Özgür Özel'e eleştiri şu: Sürekli rest çekmekle yol yürünmüyor. İsim de verebilirim ama kamuoyunun tanıdığı isimler, onu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiri şu: Kılıçdaroğlu arınma diyor ama arınmaya kendine yakın isimlerden başlamalı.

Şu an CHP'de 3 yol oluşmuş durumda. Kemal Bey'e yakın olanlar, Özgür Bey'e yakın olanlar ve 3. yol. 6-7 kişiler. İçlerinden 6 ila 7 milletvekili şu anda istifa hazırlığı yapıyor. Yani Özgür Özel'e yakın olmalarına rağmen, mevcut pozisyon sebebiyle onun CHP'sinden istifa etmeyi düşünüyorlar."

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Kaynak: Haber Merkezi

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