Dilan ve Engin Polat’ın Şoförü Can Polat Cinayetinde Daltonlar İddiası: 'Hedefim Engin Polat'tı'

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Olay bugün 13.45 sıralarında Alaçatı’daki Vom Alaçatı Otel’de meydana geldi. Can Polat, otelden dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Sol koltuk altından vurulan Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çeşme Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘DALTONLAR TEHDİT EDİYORDU’

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Engin Polat, yaklaşık iki yıldır “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiğini, bu konuda daha önce emniyete ifade verdiğini söyledi. Çeşme’de bulundukları süre boyunca herhangi bir tehdit almadıklarını belirten Polat, otelde kaldıkları süreçte sosyal medya hesaplarından konumlarını açık şekilde paylaştıklarını ifade etti.

CİNAYET ÖNCESİ ALIŞVERİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırganın olay öncesinde otel çevresindeki işletmelerde beklediği, “Aura” isimli işletmeden kredi kartıyla alışveriş yaptığı tespit edildi. Slip kayıtları üzerinden yapılan incelemede şüphelinin Serhat Altun olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı değerlendirilen siyah otomatik tabanca, üç boş kovan, silaha ait 21 adet 9 milimetre çapında fişek ve şüphelinin olay sırasında giydiği kıyafetler farklı noktalarda ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR

Yetkililer, soruşturmanın Daltonlar suç örgütü bağlantısı üzerinden derinleştirildiğini belirtirken, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarından olayı üstlenir nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddialarının da araştırıldığı öğrenildi.

'KONYA'DA BAŞKA BİR KİŞİYİ DE VURDUM'

Öte yandan şüphelinin ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden Daltonlar Çetesi üyeleriyle bağlantı kurduğunu ve maddi sıkıntılar nedeniyle örgüt adına hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Altun, 'Orhan Keleş' adını kullanan bir kişinin talimatıyla 13 Nisan 2026'da Konya'da Ahmet Koçak'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ve bunun karşılığında 100 bin lira aldığını öne sürdü.

İfadesinde daha sonra İstanbul'a gönderildiğini anlatan şüphelinin, asıl hedefin Engin Polat olduğunu söylediği belirtildi. Ancak Engin Polat'ın bulunduğu noktaların güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremediğini savunan şüphelinin, Dilan Polat'ın Çeşme'den yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından ilçeye geldiğini ve aldığı yeni talimat doğrultusunda Engin Polat'ın yakını olan Can Polat'ı hedef aldığını söylediği öğrenildi.