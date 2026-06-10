LGS Hazırlıkları Nedeniyle Cuma Günü Okullar Tatil Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı LGS hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü eğitimin tatil edildiğini açıkladı.

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LGS Hazırlıkları Nedeniyle Cuma Günü Okullar Tatil Edildi
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

A Millî Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki Paraguay karşılaşması nedeniyle sınav tarihinin 14 Haziran’dan 13 Haziran Cumartesi gününe alınmasının ardından, sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

LGS HAZIRLIKLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Haziran Cuma günü eğitim yapılmayacak. Bu süreçte sınav merkezleri dezenfekte edilecek, salon düzenlemeleri tamamlanacak ve öğrencilerin sınava sağlıklı koşullarda girebilmesi için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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