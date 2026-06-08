Et İhraç Eden Türkiye Nasıl Dünyanın 2. İthalatçısı Oldu?

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Türkiye Bir Zamanlar Et İhraç Ediyordu

Oysa bu işin bir zamanlar sağlam bir kamu omurgası vardı. Özel sektörün ne sermayesi ne de kapasitesi bu işe yetiyordu. İşte o dönemde Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ve YEMSAN devreye girdi. Bu kurumlar hayvancılığı baştan sona tek elde topladı. Hayvanın yetiştirilmesinden etin satışına kadar bütün halkaları birleştirdi ve fiyatı dengede tuttu. O dönemde Türkiye kırmızı ette kendi kendine yetiyordu.

1970'te yaklaşık 17 bin ton et karşılığı canlı hayvanı ihraç etmişiz. Aynı yıl yurt içinde 518 bin ton et tüketmişiz. O günlerde Türkiye, Orta Doğu'nun, özellikle de Suudi Arabistan'ın tedarikçisiydi. Sonra 24 Ocak 1980 Kararları geldi. Bu kararlarla başlayan neoliberal politikalar, yani piyasayı serbest bırakıp devleti üretimden çeken politikalar, tarımdaki kendine yeten yapıyı aşındırmaya başladı. Hayvan ithalatı 1980'lerin ortasına kadar küçük bir rakamdı. İlk ciddi sıçramasını 1985’le 1995 arasında yaptı.

Burada tuhaf bir nokta var. Dünyada özelleştirme genellikle sanayi kurumlarıyla başlar. Türkiye'deyse tam tersi oldu. Özelleştirme furyası tarım kurumlarından başladı. Et ve Balık Kurumu'nun özelleştirilmesini "Devlet kasaplık yapar mı?" sözüyle meşrulaştırdılar. 1995'ten itibaren kuruma bağlı 35 kombinanın, yani büyük et tesisinin, 28'i elden çıkarıldı. O tesislerin bulunduğu yerlereyse iş merkezleri, binalar ve oteller dikildi.

Et İthalatı Türkiye'ye Kaça Mal Oldu?

Süt Endüstrisi Kurumu ve YEMSAN da aynı dönemde özelleştirildi. 2001 Krizi'nden sonra IMF ve Dünya Bankası'nın desteklediği Tarım Reformu Uygulama Projesi devreye girdi. Bu projeyle doğrudan gelir desteği başladı. Çiftçiye ve besiciye, üretim yapsın yapmasın ödenen bir destek. Uygulama sekiz yıl sürdü. 2008'de yine IMF ve Dünya Bankası'nın baskısıyla kaldırıldı.

Bu destekleme üretime bağlı olmadığı için üretmeyi de teşvik etmedi. Sürü büyütmeyi, yani hayvancılığın asıl temelini desteklemekte yetersiz kaldı. Derken 2007-2008'de kuraklık vurdu, yem fiyatları sıçradı ve yaklaşık 1 milyon süt ineği kesime gitti. Kırmızı ette arz açığı, yani piyasada eti karşılayacak üretimin kalmaması, işte tam o zaman patladı. 2010'da Et ve Balık Kurumu'na ithalat yetkisi verildi.

Gerisi hızlı geldi. Sığır etinde gümrük vergisi yüzde 225'ten yüzde 30'a indi. Yalnızca 2010 yılında yaklaşık 271,7 milyon dolarlık 139.949 baş canlı sığır ve 249 milyon dolarlık 50 bin ton sığır eti ithal ettik. 2013'te kurumun adı Et ve Süt Kurumu oldu. Adı değişti ama yaptığı iş değişmedi. Artık bir ithalat ofisi gibi çalışıyordu.

2010'daki o krizden bugüne 6,5 milyon büyükbaş, 3,2 milyon küçükbaş ve 337 bin ton kırmızı et ithal ettik. Karşılığında 10,7 milyar dolar ödedik. Bu parayı et almak için dışarıya verdik. Peki kendi toprağımız ne durumda? Cumhuriyet kurulurken 44 milyon hektar olan meralarımız bugün 14 milyon hektarın altına indi. 1940'ta bir hayvan birimi başına, yani kabaca tek bir hayvana, 3,38 hektar mera düşerken bugün 1,18 hektar düşüyor. Hayvanı otlatacak yer de elimizden gitti.

Faturayı Önce Besici Ödüyor

Şimdi madalyonun öteki yüzüne, yani bu etin geldiği yere bakalım: besicinin ahırına. Bugün yem, bir çiftçinin toplam masrafının yaklaşık yüzde 80'ini yiyor. Bir kilo karkas etin, yani kasaplık gövdenin maliyetinin yüzde 55-60'ı besi hayvanına, yüzde 30-35'i yeme, yüzde 10-15'i diğer giderlere gidiyor. Türkiye'nin ürettiği karma yemin, yani fabrika yeminin, yaklaşık yarısı ithal hammaddeden çıkıyor. Soyanın yüzde 96'sını dışarıdan alıyoruz.

Bir de kur meselesi var. Ağustos 2021'den bu yana Türk Lirası, dolar karşısında değerinin yüzde 82'sini kaybetti. İthal hammaddeye dayanan yem fiyatları bu yüzden katlandı. Besici zarar etmemek için süt ineğini kesime göndermek zorunda kaldı. Ama besiciyi asıl yıkan şey başka. Et ve Süt Kurumu, besilik danayı besiciye yüksek fiyattan satıyor. Sonra aynı besiciden karkas eti en düşük fiyattan alıyor. Bu, besiciliğin mantığına aykırı. Artan maliyeti fiyatına yansıtamayan besici de tasfiye oluyor.

Çiğ süt fiyatı da maliyeti karşılamıyor. Besici bu yüzden sürüsünü elden çıkarıyor. Üstüne süpermarket zincirlerinin kalite, hacim ve standart taleplerini karşılayamıyor. Bir zamanlar besicinin arkasında duran tarım satış kooperatiflerini ve üretici birliklerini özelleştirdiler. Anonim şirkete benzer yapılara çevirdiler. Sonuç ortada, besicinin pazarlık gücü diye bir şey kalmadı.

Türkiye'nin canlı hayvan ve karkas et ithalatçısı haline gelmesi bir kader değil. Bu, kamunun üretim gücünün tasfiye edildiği, piyasanın açıklarının da yurttaşla besicinin sırtına bırakıldığı bir siyasi tercihler zincirinin sonucu.