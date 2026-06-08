Turan Devletleri Genel Başkanı Hakkında Yakalama Kararı: 'Tutuklu Sanığı Tahliye Edeceğim' Vaadi Verdi

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Edinilen bilgilere göre Reyhanlı’nın Konuk Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Kara, 20 Nisan 2026 tarihinde savcılığa başvurarak dolandırıldığını öne sürdü. Kara, cezaevinde bulunan arkadaşının tahliye ettirilebileceği vaadiyle kendisine ulaşıldığını, bu süreçte 900 bin TL’nin Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli astsubay Tufan Doğaner aracılığıyla alındığını iddia etti.

'TAHLİYE EDERİM' VAADİ

Başlatılan soruşturmada müşteki ile İsa Kaplan arasındaki görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaları incelendi. Soruşturma dosyasına giren deliller doğrultusunda, şüpheli İsa Kaplan’ın Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde tanıdıkları bulunduğunu öne sürerek cezaevindeki kişinin tahliyesini sağlayabileceği yönünde vaatlerde bulunduğu değerlendirildi.

ASTSUBAY TUTUKLANDI

Savcılık, dosyada yer alan deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla işlem başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubay Tufan Doğaner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dosyada firari durumda bulunan İsa Kaplan hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.