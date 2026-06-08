Turan Devletleri Genel Başkanı Hakkında Yakalama Kararı: 'Tutuklu Sanığı Tahliye Edeceğim' Vaadi Verdi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, cezaevinde bulunan bir kişinin tahliye ettirileceği vaadiyle 900 bin TL alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bir astsubay tutuklanırken, kendisini 'Turan Devletleri Genel Başkanı' olarak tanıtan İsa Kaplan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre Reyhanlı’nın Konuk Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Kara, 20 Nisan 2026 tarihinde savcılığa başvurarak dolandırıldığını öne sürdü. Kara, cezaevinde bulunan arkadaşının tahliye ettirilebileceği vaadiyle kendisine ulaşıldığını, bu süreçte 900 bin TL’nin Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli astsubay Tufan Doğaner aracılığıyla alındığını iddia etti.

'TAHLİYE EDERİM' VAADİ

Başlatılan soruşturmada müşteki ile İsa Kaplan arasındaki görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaları incelendi. Soruşturma dosyasına giren deliller doğrultusunda, şüpheli İsa Kaplan’ın Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde tanıdıkları bulunduğunu öne sürerek cezaevindeki kişinin tahliyesini sağlayabileceği yönünde vaatlerde bulunduğu değerlendirildi.

Turan Devletleri Genel Başkanı Hakkında Yakalama Kararı: 'Tutuklu Sanığı Tahliye Edeceğim' Vaadi Verdi - Resim : 1

ASTSUBAY TUTUKLANDI

Savcılık, dosyada yer alan deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla işlem başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubay Tufan Doğaner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dosyada firari durumda bulunan İsa Kaplan hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seyhan Avşar Arşivi

Dilan ve Engin Polat’ın Şoförü Can Polat Cinayetinde Daltonlar İddiası
Ünlü Rapçi Klip Çekmek İsterken Sarıyer'i 'Yakıyordu'
Kara Kış’ı İzlediniz mi?
Üniversite Öğrencileri Otelde Kabusu Yaşadı
HSK Tutanağında Rüşvet İddiası: Dosyalar Hep Aynı Mahkemede
50 Bin Dolara Jet Tahliye: 'Rüşvet Verip 18 Günde Tahliye Edildim'
Seyhan Avşar Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Hedef Belli, Bahaneler Belirsiz, Şiddet Sabit…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Et İhraç Eden Türkiye Nasıl Dünyanın 2. İthalatçısı Oldu?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı 'Erkeklerin Dünyasında Var Olmaya Değil, Oyun Kurmaya Geldim'
Hatice Turhan
Hatice Turhan Reha Muhtarı Kim Öldürdü?
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Göğsümüzdeki Her Sıkışma Kalp Krizi mi? İşte Hayat Kurtaran Ayrıntılar
ÇOK OKUNANLAR
Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret
CHP’de Kürsü Savaşı Kızıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz Dilekçe Kılıçdaroğlu’ndan Meclis'e Sürpriz Dilekçe
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda: Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem 7.8'lik Felakette Büyük Yıkım
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı?