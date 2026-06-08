Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın yapılması beklenen TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıkladı. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun toplantıda "kürsüye çağrılmayacağı" iddialarına ilişkin ise "Öyle bir şey olmaz" yanıtını verdi.
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CHP Aydın Milletvekili Yıldız, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söyledi.
'TABİİ KONUŞACAK'
Yıldız, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yarın gerçekleşmesi beklenen TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin sorusuna Yıldız, "Tabii konuşacak" yanıtını verdi.
Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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