Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Aydın Milletvekili Yıldız, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söyledi.

'TABİİ KONUŞACAK'

Yıldız, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yarın gerçekleşmesi beklenen TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin sorusuna Yıldız, "Tabii konuşacak" yanıtını verdi.

Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA