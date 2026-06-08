CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu
Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
AYAĞI KAYIP DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI
Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD koordinesinde gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu.
Bota alınarak kıyıya getirilen Erten’in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, bölgeye gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten’in yakınlarına taziyelerini iletti.
Kaynak: AA-DHA