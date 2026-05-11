HSK Tutanağında Rüşvet İddiası: Dosyalar Hep Aynı Mahkemede

Bayğaralar suç örgütü kapsamında tutuklanan Vedat Çelik isimli vatandaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na tanık sıfatı ile ifade vererek avukatına hakime verilmek üzere ödeme yaptığını ve 18 gün içerisinde tahliye edildiğini açıklamıştı. Bu ifadenin ardından tarafımıza ulaşan HSK yetkilileri soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini belirttiler. Ancak soruşturma çerçevesinde alınan yeni ifadeler ve bazı mahkeme kararları "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Adana’da yaşayan Murat Çıdık, Salih Polat, Halil Polat, Abdullah Gütmen, Birkan Kökdemir, Turan Kılıç, Cabbar Polat ve Abdülkadir Polat, “Görevi yaptırmama için direnme”, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması taşınması ve bulundurulması”, “Ruhsatsız ateşli silahları satın alma” suçlarından gözaltına alındılar. İddiaya göre bu isimlerin alınmasının ardından “pazarlıklar” başladı. Aynı suçtan alınan ancak ödemesi yapılan 3 isim adli kontrolle serbest bırakılırken diğerleri tutuklandı. Bu para trafiği telefon tapelerine de yansıdı.

TUTUKLAMA KARARLARI KALDIRILDI

Bu dikkat çeken tahliyeler ilk değildi. Bayğaralar dosyasından alınıp tutuklanan pek çok ismin dosyasındaki tutuklama kararlarına itiraz edildi. Ancak dosyalar hep aynı sicil numaralı M.E. İsimli hakime düştü. Adana Sulh Ceza Mahkemesi hakimi olan bu isim suç örgütünden alınan Mehmet Bucak, Resul Atik, Fatih Erçel, Vedat Çelik, Mehmet Çelik gibi pek çok kişi hakkında verilen tutuklama kararlarını kaldırdı.

‘RÜŞVETLE SERBEST KALDIM’

Gözaltına alınanların serbest bırakılması da tutuklama kararlarının kaldırılması da dikkat çekiciydi. Tam da bu sırada yaşananlara açıklık getirecek bir ifadeyi Bayğaralar suç örgütünden tutuklanan ve aynı mahkemenin serbest bıraktığı Mehmet Çelik verdi.

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından 29 Nisan 2026’da alınan ifadede Mehmet Çelik isimli tanık, kendisinin ve yakınlarının tahliyesi için avukatlar ve aracılar üzerinden yüklü miktarda para verildiğini anlattı.

HAKİME PARAYI AVUKAT MI VERDİ?

Çelik’in beyanına göre, tahliye için önce 85 bin dolar verildi. Paranın, o dönemki sekreteri Ayşe Kılıç eliyle Kocavezir’deki bir döviz bürosundan alındığı, ardından avukat Kasım Yaraşır aracılığıyla dönemin Adana Sulh Ceza Hakimi M.E.’ye ulaştırıldığı iddia edildi.

HERKESE AYRI TARİFE

Tanık ifadesinde, aynı dosyada tutuklu Mehmet Bucak’ın da 100 bin dolara, Resul Atik’in ise 50 bin dolara tahliye edildiğini dışarı çıktıktan sonra öğrendiğini söyledi.

DOSYALARA AYNI MAHKEME BAKTI

Çelik, cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik ihlali gerekçesiyle yeniden tutuklandığını, bu kez babasının kendisini tahliye ettirmek için 200 bin dolar istendiğini söyledi. Tanık Mehmet Çelik, 2024 yılında kardeşi İbrahim Çelik hakkında da benzer bir dosyada 46 bin dolar karşılığında aracılık yapıldığını, bu süreçte ödemeyi yaptıklarını ve dosyanın Adana Sulh Ceza Hakimliğine düşürüldüğünü ve kardeşinin serbest bırakıldığını öne öne sürdü.

HSK tutanağına giren ifadede Çelik, tüm bu süreçlerin bir kısmına eski sekreteri Ayşe Kılıç’ın da tanık olduğunu belirterek, beyanlarının doğru olduğunu imza altına aldı.