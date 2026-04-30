Ölen Sizin Çocuğunuz da Olabilirdi: Acılı Babaya Kulan Verin

Deprem gecesi on binlerce insan göz göre göre öldü.

53 binden fazla insan... Bir depremde değil, ihmalde öldüler, denetimsizlikte öldüler, rant hırsında öldüler.

'SAĞLAM BİNA' yalanında öldüler.

Bunlardan birisi de Kahramanmaraş’taki Penta Park sitesiydi. Halka, “Bütün Kahramanmaraş yıkılsa bu binalar yıkılmaz” denildi. İnsanlar bu söze güvenerek o evleri satın aldı. Çocuklarını o odalarda büyüttü. Geleceklerini o duvarların arasına kurdu.

Ve o “Asla yıkılmaz” denilen binalar, depremin ilk saniyelerinde yerle bir oldu.

Tam 115 kişi ÖLDÜ… 115 ayrı MEZAR.

Peki ne mi oldu?

17 Nisan günü Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada binanın müttehitti Özcan Çakmak tahliye edildi.

Mahkeme hukuki kılıfı hemen yazdı: “Tutukluluk süresi, delil durumu, suçun niteliği...”

Peki ya vicdan?

Ama o enkazın başında evladını, eşini, annesini kaybeden insanlar için bu sözlerin hiçbir karşılığı yok.

Çünkü onlar şunu biliyor: O binalar kendiliğinden yıkılmadı. O beton kendiliğinden çürümedi. O kolonlar kader yüzünden kırılmadı.

Bütün bunların sorumluları vardı. Ve o sorumluların hesap vermesi gerekiyordu.

Ama bu ülkede ne yazık ki hesap sorulması gerekenler çoğu zaman korunuyor. Depremzedelere sabır tavsiye eden sistem, sorumlulara anlayış gösteriyor. Yakınlarını toprağa veren aileler adalet beklerken, sanıklar tahliye ediliyor. İşte insanların öfkesi buna.

Şimdi yazımı o apartmanda eşi Pınar Bilgin’i çocukları Mazhar Kaan ve Sürur Hakan Bilgin’i kaybeden acılı bir baba olan Sait Bilgin’in sitem dolu paylaşımıyla sonlandırıyorum. Bu yazıyı başta yetkililer olmak üzere herkesin vicdanına bırakıyorum:

"Ailemi kaybettiğim apartmanın davasında 20 yıldır orada müteahhitim diyerek yaşayan adam davada ben müteahhit değilim diyor. Bankalar kusurlu bize suç yükleniyor diyor ve tahliye ediliyor. O enkazda bizzat çalıştım ben. Oradaki tüm mühendisler be ustalar betonun berbat olduğuna şahit. Vinçle kaldırırken dökülüyordu betonlar. Bu kusur bile tek başına yeterken nasıl bir Ali Cengiz oyunu işe dava sabahı dosyaya eklenen yeni bilirkişi raporu ile tahliye oldu Özcan Çakmak? Sn. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu istismarlara fırsat vermeyeceğinize ve bu yanlıştan dönüleceğine inancımız tam. Sessiz sedasız serbest kalmasın onlarca canın katilleri ve seneler sonra açılmasın bu davalar da tekrar. Penta Park ve Ezgi Apartmanı davaları Kahramanmaraş depreminde sembol davalardır. Şehrin en bilinen ve en sağlamları diye satılan bu projeler yüzlerce cana mezar oldu. Ne bu davalar oldu bittiye gelemeyecek kadar önemsiz, ne de yiten canların yakınları adaletsizliğe sessiz kalacak insanlar. Adaletin tesisini ve raporlarda hatalar varsa raporları hazırlayanların da ayrıca görevi istismardan yargılanmasını talep ediyoruz."