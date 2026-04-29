TÜRKİYE BU DOSYAYI KONUŞACAK: Gülistan Dosyasındaki İsimden Milyonluk 'Yargıyı Çözerim' Skandalı

Türkiye Gülistan Doku soruşturmasını konuşuyor. Doku’nun SİM kartını yok edilmesi konusunda eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yardım ettiği iddia edilen ve isminin kentte bir sokağa verildiği öğrenilen ACA Bilişimin sahibi Mehmet Aca’ya ilişkin skandallar bitmek bilmiyor.

‘DÖN DOSYAYI HALLEDERİZ’ VAADİ

Dosyada yer alan bilgilere göre; K.B. isimli şahıs Ç.G isimli kadını zorla alıkoyarak defalarca kez tecavüz etti. K.B.’nin anlatımına göre ise Ç.G. imam nikahlı eşiydi. Sonrasında evde yaşanan bir gerilimde K.B., genç kadını defalarca kez ateş ederek öldürerek firar etti. 11 yıl boyunca Irak’ta firari kaldı. Irak’tayken Mehmet Aca ile temasa geçti. Aca bürokratlar ve yargı mensuplarıyla olan görüntülerini K.B.’ye gösterdi. Dönmesi halinde dosyasını halledeceğine dair vaatte bulundu. K.B. kalkıp ülkeye geldi ve yakalandı.

SANIĞIN AİLESİNİ BAŞSAVCININ ODASINA ÇIKARDI

Olay burada başladı. K.B. hakkında “Kasten öldürme” ve “Cinsel saldırı” suçlarından Bakırköy Adliyesi’nde dava açıldı. Aca bu süreçte sanığın ailesinden milyonlarca TL para kopardı. Hatta sanığın ailesini dönemin başsavcısının odasına götürerek güven sağladı. Ancak ailenin anlatıma göre başsavcı herhangi bir vaatte bulunmadan, “Mehmet Aca Bey dosya hakkında bilgi verdi. Hukuk neyi gerektiriyorsa o yapılacak” dedi.

‘İSTİNAF OLMADI YARGITAY….’

Başsavcının odasında ağırlanmak sanığın ailesinin Aca’ya olan güvenini artırdı. Ancak sanık K.B. yerel mahkemeden 25 yıl hapis cezası aldı. Mehmet Aca aileye “dosyayı İstinaf’ta halledeceğiz” dedi ve para sızdırmaya devam etti. Dosya İstinaf’ta onandı. Aca bu kez “Yargıtay’da halledeceğiz” dedi. Ancak Yargıtay da verilen cezayı az bularak sanığa verilen cezayı müebbette çevirdi.

DELİLLERE RAĞMEN TAKİPSİZLİK

Sanığın ailesi Mehmet Aca’dan verdikleri paraları geri istedi. Ancak Aca parayı vermek istemedi Sanığın ailesi olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Ancak Aca’nın ilişkide olduğu Silivri Cezaevi’ndeki üst düzey memur K.B.’yi ölümle tehdit etti. Sanık ve ailesi yaşanan her şeyi Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeyle anlattı. Soruşturma açıldı. Dosyaya Aca’nın yargıda dosya çözerim vaadiyle aileden para kopardığı yazışmalar sunuldu.

Ancak, Savcılık 3 Kasım 2025’te Mehmet Aca hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında Aca’ya gönderilen paranın “borç” ibaresiyle gönderildiği belirtildi.