Executive Chef Erdem Dırbalı'nın Gastronomi Manifestosu: 'Lahmacuna Turkish Pizza Demekten Vazgeçmeliyiz!'

Kariyerine sığdırdığı Londra menşeli Michelin yıldızlı mutfak tecrübelerini, "Efsane Gastronomi Masası" ile bir ortak akıl platformuna dönüştüren Dırbalı; moleküler teknikleri geleneksel reçetelerin ruhunu incitmeden mutfağımıza entegre eden gerçek bir vizyoner. Mutfaktaki sert hiyerarşiyi modern bir liderlik diliyle harmanlayan usta şef, bugünlerde tüm birikimini Büyükada’nın nostaljik dokusuna taşıyarak hem toplumsal bir mirasa sahip çıkıyor hem de gastronominin sınırlarını yeniden tanımlıyor. 30 yıla yaklaşan bu görkemli yolculuğun sonunda ulaştığı olgunluk dönemi, sadece bir mutfak operasyonu değil, aynı zamanda kalıcı bir gastronomi manifestosunun ayak seslerini taşıyor.

Londra’nın yüksek tempolu Michelin yıldızlı mutfaklarından ve kurumsal mutfak koordinatörlüğünden sonra Büyükada’nın izole ve tarih kokan atmosferini seçmeniz, bir "gastronomi inzivası" mı yoksa yeni bir mutfak manifestosunun başlangıcı mı?

Bunu bir inziva olarak değil, kariyerimin en olgun döneminde yapılmış bilinçli bir tercih olarak görüyorum. Londra’da Michelin yıldızlı ve Rosette ödüllü restoranlarda geçen yıllar, bana disiplinin, detaycılığın ve kusursuzluk arayışının ne demek olduğunu öğretti.

Bugün ise tüm bu uluslararası birikimi, İstanbul’un en özel noktalarından biri olan Büyükada’da değerlendirmekten büyük gurur duyuyorum. Princess Palace Hotel sadece seçkin bir otel değil; zarafetin, tarihin ve yüksek standartların temsil edildiği özel bir yapı.

Burada hedefimiz yalnızca başarılı bir restoran işletmek değil; gastronomi anlamında adaya kalıcı bir değer kazandırmak. Bu nedenle Büyükada benim için bir durak değil, yeni bir zirvenin başlangıcıdır.

Büyükada Princess Palace Hotel’de "Executive Chef" olmak, mutfak dilinizi Büyükada’nın geçmişiyle nasıl bir diyalog içine sokuyor; menülerinizi oluştururken adanın nostaljik ruhu ile modern teknikler arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Büyükada başlı başına bir hafıza mekânı. Rum, Levanten, Osmanlı ve İstanbul zarafetinin iç içe geçtiği çok özel bir kültürel dokuya sahip. Böyle bir atmosferde mutfak yapmak, sadece yemek üretmek değil; hikâye anlatmaktır.

Emas Restaurant’ta menü oluştururken Akdeniz mutfağının rafineliğini, adanın romantik ruhuyla birleştiriyoruz. Modern teknikler kullanıyoruz ama ruhu geçmişten alıyoruz.

Bir tabağın içinde hem bugün hem geçmiş aynı anda yaşamalı. Benim mutfak anlayışım tam olarak budur.

Dünya Aşçılar Olimpiyatları’nda (WACS) jüri koltuğuna oturan ilk Türk şef olarak, tabaklardaki "kusursuzluk" kriterini uluslararası standartlardan Türkiye’nin yerel dinamiklerine nasıl tercüme ediyorsunuz?

Jürilik bana yalnızca puanlamayı değil, mutfakta evrensel kalite dilini öğretti. Bir tabağın dengesi, pişirme tekniği, ürün kalitesi, hijyen, sunum, besin dengesi ve yaratıcılığı aynı anda değerlendirilir.

Ben bu anlayışı Türkiye’ye şu şekilde taşıyorum: coğrafi işaretli ürünlerimizi, unutulmaya yüz tutmuş reçetelerimizi ve güçlü mutfak hafızamızı çağdaş tekniklerle buluşturuyorum.

2013–2018 yılları arasında Türkiye Aşçılar Milli Takımı Direktörlüğü görevimde; 25 Olimpiyat madalyası, 25 Dünya Kupası başarısı ve 100’ün üzerinde uluslararası derece kazanılması benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kusursuzluk; teknik başarı ile kültürel kimliğin aynı tabakta buluşmasıdır.

Kurucusu olduğunuz "Efsane Gastronomi Masası", sadece yemek yenen bir etkinlik mi yoksa gastronomi profesyonellerinin entelektüel bir sermaye paylaşımı yaptığı bir "mutfak akademisi" mi; bu masanın asıl misyonu nedir?

Efsane Gastronomi Masası, yalnızca yemek yenilen bir platform değil; tecrübenin, dostluğun ve mesleki dayanışmanın buluştuğu özel bir yapı. Türkiye ve Avrupa gastronomi dünyasının değerli şefleri, yatırımcıları ve işletmecileri aynı masa etrafında bir araya geliyor. Bu masada yalnızca gastronomi konuşulmuyor; bilgi aktarılıyor, dostluklar kuruluyor ve projeler üretiliyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, Ahmet Minguzzi anısına hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projesidir. 12 ailesi olmayan genç öğrenciye ücretsiz eğitim, staj ve meslek fırsatı sunarak hayatlarına dokunuyoruz. Gastronomi yalnızca tabakta değil, topluma katkıda da değer üretmelidir.

Moleküler gastronomi tekniklerini Türk mutfağına entegre ederken, geleneksel reçetelerin ruhunu korumakla "lezzeti dekonstrüksiyona uğratmak" arasındaki o ince çizgiyi nasıl yönetiyorsunuz?

Moleküler gastronomi Türkiye’de yanlış anlaşılan alanlardan biri oldu. Oysa doğru kullanıldığında mutfakta bilimin, estetiğin ve lezzetin buluştuğu çok güçlü bir alandır. Ben bu tekniği Türkiye’de erken dönemde uygulayan şeflerden biriyim. Ancak hiçbir zaman şov amacıyla kullanmadım. Teknik, lezzetin önüne geçmemeli. Eğer yaptığınız şey yemeğin ruhunu öldürüyorsa, o teknik başarısızdır. Ama lezzeti yükseltiyor, hafifletiyor, güzelleştiriyor ve hikâye katıyorsa o zaman değerlidir.

Türkiye Aşçılar Milli Takımı Direktörlüğü yapmış bir isim olarak, Türk mutfağının küresel bir "marka" haline gelmesi sürecinde en büyük stratejik eksiğimizin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Bence en büyük eksiğimiz; kendi değerimizi yeterince güçlü anlatamamamız. Fransız mutfağı ürününe sahip çıkar, İtalyan mutfağı kimliğine sahip çıkar. Biz ise zaman zaman lahmacunu “Turkish pizza”, mantıyı “Turkish ravioli” diyerek anlatmaya çalışıyoruz. Oysa lahmacun lahmacundur. Karnıyarık karnıyarıktır. İmam bayıldı imam bayıldıdır. İkinci önemli konu ise yurtdışında Türk mutfağını temsil eden daha fazla şefe ihtiyaç duymamız. Genç şeflerimizin yabancı dil, vizyon ve global temsil gücü artırılmalı. Türk mutfağı dünyanın en güçlü mutfaklarından biri. Sadece bunu doğru anlatmamız gerekiyor.

Bir tabağı tasarlarken jüri gözüyle "teknik puan" mı topluyorsunuz, yoksa bir sanatçı gözüyle "duygu" mu aktarıyorsunuz; hangisi bir şefi "efsane" yapar?

İkisi de eksik olursa tabak eksik kalır. Teknik, tabağın omurgasıdır. Duygu ise ruhudur.

Bir yemek doğru pişirilmiş olabilir ama his bırakmıyorsa unutulur. Aynı şekilde sadece görsel olup lezzetsizse yine başarısızdır. Benim için tabağı “efsane” yapan şey; lezzet, görüntü, denge ve hikâyenin aynı anda var olmasıdır. Önce göze hitap etmeli, sonra damağa, en sonunda da hafızaya.

Gastronomide sürdürülebilirlik son dönemin en popüler kavramı olsa da bir ada otelinde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi açısından bu kavramın gerçek dünyadaki karşılığı ve zorlukları nelerdir?

Ada operasyonu şehir merkezinden çok farklıdır. Her ürüne her an ulaşamazsınız. Bu da sizi daha planlı, daha disiplinli ve daha yaratıcı çalışmaya zorlar. Bizim tedarik zincirimiz Bostancı merkezli planlanıyor. Ürünler soğuk zincir korunarak adaya ulaştırılıyor. Yerel balık, otlar, bazı sebzeler adadan temin edilirken diğer ürünler ana karadan geliyor. Bu yapı doğru yönetildiğinde dezavantaj değil, kalite avantajına dönüşür. Çünkü sizi plansızlıktan uzaklaştırır.

Londra’dan İstanbul’a uzanan 30 yıla yakın kariyer yolculuğunuzda, mutfak hiyerarşisinin o sert disipliniyle modern dünyanın "demokratik mutfak" anlayışı arasında nasıl bir sentez kurdunuz?

Ben mutfakta eski okul disiplininden geldim. Uzun saatler, yüksek tempo, sıfıra yakın hata toleransı… O yıllar bizi çok güçlü yetiştirdi. Bugün ise yeni neslin beklentileri farklı. Daha dengeli çalışma hayatı, daha fazla iletişim ve daha hızlı gelişim istiyorlar. Ben iki dünyayı birleştiriyorum. Eski disiplinin kalite anlayışını korurken, yeni neslin motivasyon dilini de anlamaya çalışıyorum. Liderlik artık sadece sertlik değil; ilham verebilmek.

Efsane Gastronomi Masası’nın gelecekte bir akademiye veya kalıcı bir gastronomi kütüphanesine dönüşme hedefi var mı?

Efsane Gastronomi Masası’nın resmi hedefi yalnızca bir akademi kurmak değil; zaten doğal yapısıyla bir akademi ruhu taşıyor olmasıdır. Çünkü bu masada 30, 40 hatta 50 yıllık tecrübeye sahip çok değerli isimler bulunuyor. Aramızda üniversitelerde ders veren akademisyen şefler, gastronomi okulu sahipleri, sektörün duayenleri ve uluslararası kariyer sahibi profesyoneller yer alıyor. Dolayısıyla biz aynı masaya oturduğumuzda, aslında yaşayan bir gastronomi kütüphanesi oluşuyor. Gelecekte bu bilgi birikimini daha kurumsal projelere dönüştürmek elbette mümkün.

Genç aşçı adaylarına verdiğiniz seminerlerde sıkça vurguladığınız "tutku" kavramı, bugünün dijitalleşen ve her şeyin çok hızlı tüketildiği gastronomi dünyasında ne kadar "sürdürülebilir" bir motivasyon kaynağı?

Tutku hâlâ en önemli başlangıç noktasıdır; ancak artık tek başına yeterli değildir. Bugünün dünyasında disiplin, süreklilik, öğrenme isteği ve psikolojik dayanıklılık da en az tutku kadar önemlidir. Gençlere hep şunu söylüyorum: Tutku sizi mutfağa sokar, karakter ise sizi orada kalıcı yapar.

Pazarlama ve marka yönetimi perspektifiyle bakarsak, bir şefin ismi tabağındaki yemeğin önüne geçtiğinde bu bir başarı mıdır, yoksa mutfak felsefesi için bir risk mi taşır?

Bu çok hassas bir dengedir. Eğer isim, kaliteyi temsil ediyorsa bu başarıdır. Ancak isim yemeğin önüne geçip içeriği gölgeliyorsa o noktada risk başlar. Şefin adı marka olabilir; fakat tabağın kendisi her zaman konuşmaya devam etmelidir. Gerçek sürdürülebilir başarı, ismin değil standardın marka haline gelmesidir.

Şu an üzerinde çalıştığınız ve "bu benim gastronomideki imza projem olacak" dediğiniz, henüz kamuoyuyla paylaşmadığınız bir sürpriziniz var mı?

Gastronomiyi yalnızca restoran sınırları içinde düşünmeyen; deneyim, eğitim, üretim ve marka kültürünü bir araya getiren birkaç özel proje üzerinde çalışıyorum. Doğru zaman geldiğinde paylaşacağım. Ancak şunu söyleyebilirim: Bundan sonraki hedefim yalnızca iyi yemek yapmak değil, kalıcı bir gastronomi mirası bırakmak.

Sizin için bir tabağın "efsane" sayılabilmesi için sadece damakta kalması yeterli mi, yoksa o tabağın toplumsal bir hafızaya veya kültürel bir hikâyeye dokunması mı gerekir?

Benim için gerçek anlamda efsane bir tabak, sadece lezzetli olan değil; insanda iz bırakan tabaktır.

Bazen bir çocukluk anısını hatırlatır, bazen bir kültürü anlatır, bazen de unutulmuş bir değeri yeniden hatırlatır. Damakta kalan lezzet değerlidir, ama hafızada kalan hikâye onu ölümsüz yapar.

Princess Palace Hotel ile ilgili hedefiniz nedir?

Princess Palace Hotel gibi prestijli ve seçkin bir markanın mutfağını yönetmek benim için büyük bir onur. Burası yalnızca bir otel değil; İstanbul turizminin değerli vitrinlerinden biri, zarafetin ve yüksek standartların temsil edildiği özel bir destinasyon. Hedefimiz Emas Restaurant’ı adanın gastronomi referans noktası haline getirmek; ardından Princess Palace çatısı altında Michelin seviyesinde projelere imza atmak. Doğru vizyon, doğru ekip ve yüksek standartlarla burada çok özel başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.