Şaibeli Savcı, Sanık Sandalyesinde... Eski Adalet Bakan Yardımcısı ve Eski İstanbul Başsavcısı İlk Kez Konuştu

Sanık Gökalp Kökçü’nün kendisinin baktığı dosyayı elinden alarak başka bir savcıya verildiğini, böylelikle bir FETÖ dosyasının kapatmak istendiğini iddia ederek suçladığı eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz’ın ifadelerine Gerçek Gündem ulaştı. Tanık sıfatıyla ifade veren iki isim, “Kökçü’nün soruşturma şüphelisinin eşiyle muhabbetlerinin olduğunu o nedenle dosyanın kendisinden alındığını” söylediler.

‘ESKİ EŞİMLE KUMPAS KURDULAR’

Süreç, FETÖ soruşturması geçiren Mohammed Alçelebi’nin HSK’ya sunduğu dilekçeyle başladı. Alçelebi, o dönem İstanbul Adliyesi Terör Büro’da görevli olan savcı Gökalp Kökçü’nün kendisi hakkında FETÖ soruşturması başlattığını, Kökçü ile eski eşi vasıtasıyla tanıştığını ve birçok kez restoranlarda Kökçü ile bir araya geldiklerini anlattı. Alçelebi, eski eşi ile Kökçü’nün kendisine kumpas kurduğunu, o süreçte çok zor günler yaşadığını ve açılan FETÖ soruşturmasının da takipsizlikle sonuçlandığını ifade ederek Kökçü’den şikâyetçi oldu.

‘SORUŞTURMA KARGO İHBARIYLA BAŞLADI’

Hakkında çeşitli iddialar ve soruşturmalar bulunan Gökalp Kökçü emekliliğe ayrıldı. Ancak yargılanmaktan kurtulamadı. Yargıtay 5. Dairesi’nde “irtikap” gibi ciddi bir suçlamayla yargılanan Kökçü, 17 Ekim 2025 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı’na yazılı bir dilekçe sundu. Dilekçesinde, kendisinden şikâyetçi olan iş insanı Mohammed Alçelebi soruşturmasının kargo ile gönderilen bir ihbar evrakıyla başladığını, ancak eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından dosyanın kendisinden alınarak kapatıldığını öne sürdü.

YEMİNLE İFADE VERDİLER

İki üst düzey yargı mensubuna ilişkin bu iddia yargı camiasında çok konuşuldu ve o fısıltı hali Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin mahkeme salonunda son buldu. Şaban Yılmaz ve Mehmet Yılmaz mahkeme heyeti huzurunda yeminli ifade verdi.

ANKARA’DAN GELEN TELEFON…

Şaban Yılmaz ifadesinde şu ifadeleri kullandı: “Biz 2020’nin sonuna doğru İstanbul’da göreve başladıktan kısa bir süre sonra beni Adalet Bakan Yardımcımız, o zamanki Zekeriya Birkan aradı. ‘Orada bir dosya var, Iraklı bir vatandaşın dosyası. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan bu kişiyle ilgili bize söylenenler var. O dosyada bir sıkıntı var’ dedi. Ben de konuyu başsavcı vekilimiz Mehmet Yılmaz’a söyledim. ‘Böyle bir dosya var, bu tarz iddialar var. İnceler misin?’ dedim. O da baktı. ‘Başsavcım, burada çok uygun olmayan şeyler var gibi gözüküyor. İzah edemeyeceğim şeyler var’ dedi. Öyle olunca ‘Sen o dosyayı al, başsavcı vekilimiz Yakup Ali Kahveci’ye ver. O bir baksın acil bir şekilde. Ondan sonra da konuya ilişkin bir tutanak tutun’ dedim. Tutanak tutuldu.”

‘BABASI ARACILIĞIYLA TANIŞTIKLARINI SÖYLEDİ’

Mehmet Yılmaz ise ifadesinde dikkat çeken detaylar anlattı. Yılmaz'ın ifadesinden öne çıkan sözler şu şekilde: “İstanbul Başsavcı Vekili olarak görev yaparken o zaman Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Gökalp Kökçü’nün soruşturma dosyasındaki tarafları tanıdığına ilişkin başsavcımız Şaban Bey tarafıma bilgi verdi. ‘Önce çağır, bir dinle. Gerçekten tarafları tanıyor mu, tanımıyor mu; ona göre soruşturmayı başkasına verelim ya da vermeyelim’ dedi.

Ben de kendisini odama çağırdım. Dosyanın taraflarını, ihbar edeni, şüpheliyi ve eşini tanıyıp tanımadığını, birlikte yemek yiyip yemediklerini sordum. O da ‘Birlikte yemek yediklerini, babası aracılığıyla tanıştıklarını’ söyledi.

Ben de kendisine dosyanın hukuki güvence ve tarafsızlık açısından başka bir savcı tarafından görülmesinin daha uygun olacağını söyledim. Kendisi de ‘Takdir sizin’ dedi. Ancak dosyanın dolu olduğunu ve benzeri söylemlerde bulundu.

Biz de kendisi rencide olmasın diye dosyayı bir başsavcı vekiline verelim dedik. Başsavcı vekilimiz o dosyayı inceledi. İlk incelemenin ardından mal varlığına el koymanın ölçüsüz olduğunu söyledi.

Ben de hukuki deliller neyse ona göre hareket etmesini söyledim. Bunun üzerine mahkemeden talepte bulundu. Tedbirler kalktı diye hatırlıyorum.”

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Mahkemede sık sık gerginlikler yaşandı. Gökalp Kökçü eski üstlerini yalan beyanda bulunmakla suçladı. Onlar ise Kökçü’nün hakkında açılan davadan kurtulmak ve kendisine meşru bir zemin yaratmak amacıyla itibar suikasti yapmak istediğini vurguladılar.