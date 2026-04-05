Teknoloji ve Lezzet Arasındaki Kusursuz Denge

Marka yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalite standartları üzerine inşa ettiği Vava konseptiyle, sektörün en kronik sorunlarından biri olan standardizasyona inovatif bir mühendislik yaklaşımı getiriyor. Bu derinlemesine söyleşide; yapay zekanın mutfaktaki "görünmez yöneticiliğinden" sosyal medya içeriklerindeki matematiksel kurguya ve gastronomi muhafazakârlığını yıkan modern yaklaşımlara kadar pek çok stratejik noktaya temas ediyoruz. Uludağ, tabağın arkasındaki veriyi sanatla harmanlayarak geleceğin restoran modelini bugünden inşa ederken, insan dokunuşunun ikame edilemez değerini de her cümlesinde vurguluyor.

Vava ismini ve konseptini ilk tasarladığında, zihnindeki 'ideal restoran' tablosunda teknoloji ile lezzet arasındaki dengeyi nasıl kurdun; hangisi hangisine hizmet ediyor?

Vava’yı tasarlarken aklımdaki “ideal restoran”, sadece iyi yemek sunan bir yer değil; deneyim yaşatan bir sistemdi. Lezzet ve teknolojiyi rakip değil, birbirini tamamlayan iki güç olarak konumlandırdım. Teknoloji mutfağın arka planında çalışarak kusursuzluk sağlar, lezzet ise sahnede kalır. Bizim dengemiz tam olarak burada: misafir teknolojiyi hissetmez ama sonucunu yaşar.

Hilltown gibi rekabetin ve sirkülasyonun çok yoğun olduğu bir lokasyonda, Vava’yı sadece bir yemek durağı olmaktan çıkarıp bir 'gastronomi deneyim merkezi' haline getiren o temel DNA’yı nasıl tanımlarsın?

Aslında bizim rekabetimiz daha çok tüm Türkiye ile ama tabii ki Hİlltown gibi rekabetin yoğun olduğu bir lokasyonda fark yaratmanın tek yolu “yemek satmak” değil, “deneyim yaratmak”. Vava’nın DNA’sı; hız, kalite, standardizasyon ve duygusal bağ kurabilen bir atmosfer. İnsanlar sadece doymak için değil, tekrar gelmek isteyecekleri bir his için geliyor.

Vava’yı sadece bir restoran değil, bir 'mutfak laboratuvarı' olarak kurgularken, bu kadar büyük bir teknolojik yatırım yapma kararı almandaki ana motivasyon neydi?

Vava’yı klasik restoran değil, bir mutfak laboratuvarı olarak kurguladım çünkü sürekli gelişen bir sistem kurmak istedim. Teknoloji yatırımı yapmamın sebebi şefin yaratıcılığını sınırlamak değil, aksine onu daha sürdürülebilir hale getirmek. İlham anlık gelir ama kalite her gün aynı olmalı teknoloji bunu sağlar.

Mutfaktaki akıllı sistemler ve yüksek teknoloji yatırımı, bir şefin yaratıcılığını kısıtlayan bir disiplin mi, yoksa onu hayal gücünü özgürleştiren bir kaldıraç mı?

Doğru kurulan sistemler şefi kısıtlamaz, özgürleştirir. Tekrarlayan süreçleri teknolojiye bıraktığında şef, enerjisini yaratıcılığa harcar. Vava’da teknoloji disiplini kurar, şef ise karakteri yaratır.

Gastronomi dünyasında 'el lezzeti' kutsallaştırılırken, mutfaktaki standardizasyonu ve kusursuzluğu teknolojiyle nasıl güvence altına alıyorsun; teknoloji lezzetin tam olarak neresinde duruyor?

Lezzet kutsaldır ama sürdürülebilir olması gerekir. Biz mutfakta standardizasyonu teknolojiyle sağlıyoruz; gramaj, pişirme süreleri, operasyon akışı… Ama son dokunuş, yorum ve ruh hâlâ insana ait. Teknoloji lezzetin önünde değil, arkasında durur.

Yapay zekayı ve dijital veriyi sadece bir pazarlama aracı olarak mı kullanıyorsun, yoksa menü tasarımından tedarik zinciri yönetimine kadar uzanan süreçlerde bir 'görünmez yönetici' olarak mı konumlandırıyorsun?

Biz yapay zekayı sadece pazarlama aracı olarak görmüyoruz. Menü optimizasyonundan stok yönetimine, müşteri alışkanlıklarından servis hızına kadar her yerde “görünmez yönetici” gibi çalışıyor. Kararlarımız hisle değil veriyle destekleniyor.

Sektörde en büyük sorun 'insan kaynağı' iken, kurduğun teknolojik altyapı çalışan performansını ve misafir sadakatini optimize etmede sana nasıl bir veri havuzu sunuyor?

Sektörde en büyük sorun gerçekten insan kaynağı. Biz bunu teknolojiyle destekleyerek çözüyoruz. Eğitim süreçlerini kısaltan, hatayı minimize eden bir altyapı kurduk. Aynı zamanda çalışan performansını ölçebildiğimiz için gelişimi de yönetebiliyoruz.

Vava’nın dijital dünyadaki dinamik ve iştah kabartan varlığının arkasında rastlantısal bir içerik üretimi mi var, yoksa her karesi önceden simüle edilmiş bir mühendislik mi söz konusu?

Vava’nın dijital dünyadaki varlığı rastgele değil, planlı. Her içerik markanın enerjisini ve iştah açan tarafını yansıtmak için tasarlanıyor. Aslında biz yemek satarken aynı zamanda bir “deneyim” de sunuyoruz.

Sosyal medya stratejinde 'etkileşim' mi önceliğin, yoksa tabağın arkasındaki o teknolojik derinliği ve felsefeyi anlatma kaygısı mı; takipçilerin Vava’da aslında neyi satın alıyor?

Bizim için sadece etkileşim önemli değil. İnsanların tabağın arkasındaki fikri, emeği ve sistemi anlaması da önemli. Takipçiler aslında sadece yemek değil; kalite, sistem ve vizyon satın alıyor.

Gastronomi muhafazakarları genellikle teknolojiye mesafeli dururken, sen geleneksel tatları teknolojik dokunuşlarla geleceğe taşırken bu kesimi ikna eden o 'gizli formülün' nedir?

Gastronomide gelenek önemli ama gelişime kapalı olmak değil. Biz klasik tatları alıp modern tekniklerle yeniden yorumluyoruz. İnsanları ikna eden şey bu: tanıdık lezzet + yeni deneyim.

Bir tabağa baktığında sadece bir reçete mi görüyorsun, yoksa dijitalle harmanlanmış, her aşaması ölçümlenebilir bir başarı hikayesi mi?

Bir tabağa sadece tarif olarak bakmıyorum. O tabak; ölçülebilir verilerle oluşturulmuş ama duyguyla tamamlanmış bir ürün. Yani hem mühendislik hem sanat. Ben de bir sanatçıyım.

Geleceğin restoran dünyasında 'robot şefler' konuşulurken, senin vizyonunda insanın dokunuşu hangi noktada asla ikame edilemez bir değer olarak kalmaya devam edecek?

Robotlar bazı işleri devralabilir ama insan dokunuşu asla tamamen kaybolmaz. Çünkü yemek sadece teknik değil, duygu da içerir. Vava’da insan her zaman merkezde kalacak.

Bugün her şeyin hızla tüketildiği ve birbirine benzediği bu çağda, Vava’nın 'zamansız' ve 'taze' kalmasını sağlayacak olan o en temel marka vaadin nedir?

Bugünün dünyasında her şey çok hızlı tüketiliyor. Bizim marka vaadimiz: her zaman aynı kaliteyi, aynı tazelikte sunmak. İnsanlar Vava’ya geldiğinde ne alacağını bilir bu güven en büyük değerimiz.

Sırada ne var; zihninde Vava’yı da aşan, gastronominin sınırlarını yapay zeka ve inovasyonla yeniden tanımlayacak yeni bir proje filizleniyor mu?

Vava’yı sadece bir restoran markası olarak görmüyorum. Gastronomiyi teknolojiyle yeniden tanımlayan bir yapı kuruyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sistemi büyütüp farklı konseptlere ve şehirlere taşımak istiyoruz.