Muhittin Böcek Dosyasında Yeni Gelişme: EKPA İnşaatın Sahibi ve İki Şoförü Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Dün gözaltına alınlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kendisinden rüşvet aldığını iddia eden EKPA İnşaatın sahibi Sezgin Köysüren de bulunuyor. Öte yandan Köysüren hakkında gözaltı kararının verildiği saatlerde Böcek’in iki şoförü de başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Seyhan Avşar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün EKPA İnşaatın sahibi Sezgin Köysüren hakkında gözaltı kararı verildi. Köysüren, Muhittin Böcek soruşturmasında şikayetçilerden biriydi. Muhittin Böcek hakkında hazırlanan iddianamede Köysüren’den seçim süreci bağlamında yardım (dükkan verme gibi ayni menfaat) talep edildiği, talep karşısında pazarlık yaptığı ve belirli sayıda dükkanı vermeyi kabul ettiği ifade ediliyor.

Köysüren, Muhittin Böcek’in yargılandığı davaya davet edilmesine rağman katılmamış hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

ŞOFÖRLERİ DE GÖZALTINDA

Böcek hakkında iddialarda bulunan bu isim hakkında gözaltı kararı verilmesi dikkat çekerken ilginç bir gelişme daha yaşandı. Böcek’in iki şoförü de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Bu isimlerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Muhittin Böcek arasındaki 20 milyon dolarlık rüşvet iddiasına dair gözaltına alındığı öğrenildi.

Tüm bunların yanında Köysüren’in Muhittin Böcek’in yargılandığı davanın duruşmalarına davet edilmesine rağman katılmadığı ve hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldığı öğrenildi.

