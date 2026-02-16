Dolandırıcılık Dosyasında Yargıya Müdahale İddiası: Hakim Eşinin 190 bin Doları Tartışma Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sahte Röportajla Başlayan Süreç

Mağdur Seyhan Bor, cep telefonundan internet haberlerini okuduğu sırada, dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemlerden biri olan, Cem Küçük ve Gökhan Çınar röportajı gibi kurgulanmış, Hürriyet gazetesi tasarımlı sahte bir içerikle karşılaştı.

İçerikte, “7 bin TL verin, kısa sürede 1 milyon TL kazanın” benzeri ifadelerin Cem Küçük’e ait olduğu izlenimi veriliyordu. Haberin alt kısmında yer alan bağlantıya tıklayan Bor, açılan sayfada kişisel bilgilerini, kimlik ve telefon bilgilerini girerek kayıt oluşturdu.

“İNGİLTERE MERKEZLİ YATIRIM ŞİRKETİ” İDDİASI

Kısa süre sonra kendisini “Furkan” olarak tanıtan bir kişi tarafından aranan Bor’a, İngiltere merkezli bir yatırım şirketinden söz edildi. Yapay zeka destekli kripto yatırımı yaptıkları, minimum 150 dolarla sisteme girilebildiği ve kısa sürede yüksek kazanç sağlandığı anlatıldı.

Bor, ilk aşamada 151 dolar yatırarak sisteme dahil oldu. Ardından farklı kişiler tarafından tekrar arandı. Bu kişiler, Assetaxis adlı platformun yatırım için çok avantajlı olduğunu, burada hesap açılması gerektiğini söyledi.

9 Şubat 2024’te yapılan görüşmede Bor’a, en az 15–20 bin dolar yatırması gerektiği, ancak 50 bin dolar yatırması halinde bir hafta içinde ana para hariç 300 bin dolar kazanabileceği belirtildi.

SÖZLEŞME İLE YATIRDI

10 Şubat 2024’te Bor, yönlendirme üzerine Taksim’de faaliyet gösteren Nakitcoins isimli iş yerine gitti. Bor, 50 bin doları iş yerinde çalışan bir kadın personele teslim etti. Karşılığında “Kripto Varlık Alım Sözleşmesini” imzaladı. Böylelikle parayı dolandırıcılara aktardı.

“VERGİ” VE “SORUŞTURMA” BASKISI

14 Şubat 2024’te Bor yeniden arandı. Bu kez yatırdığı paranın 360–370 bin dolara ulaştığı, ancak hesabına aktarılabilmesi için İngiltere’ye 42 bin 334 dolar vergi ödenmesi gerektiği söylendi.

Panik yaşayan Bor, yeniden Nakitcoins’e giderek belirtilen tutarı yatırdı. Kısa süre sonra gelen başka bir telefonda ise 30 bin 15 dolar daha yatırmaması halinde hakkında kara para soruşturması başlatılabileceği ifade edildi. Bor, talep edilen bu tutarı da aynı yöntemle teslim etti.

SAVCILIK İDDİANAMESİ VE EL KOYMA KARARI

Dolandırıldığını anlayan Bor şikayetçi oldu. Gerçek dolandırıcılara ulaşılamazken, paranın yatırıldığı iş yerinin sahibi ve çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan iddianame düzenlendi.

MASAK: EL KOYMA KARARI KALDIRILSIN

Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına da el konuldu. Dosyaya giren MASAK raporunda ise el konulan mal varlıklarının edinim tarihlerinin eski olduğu, suç geliri ile zamansal bir illiyet bağı bulunmadığı ve el koyma kararının kaldırılmasının uygun olacağı yönünde değerlendirme yer aldı.

BİR DAVA DA HUKUK MAHKEMESİNDE

Mağdur taraf, alacakların tahsili amacıyla İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de dava açtı. Mahkemenin aldırdığı bilirkişi raporunda, davalı şirketin sözleşme kapsamında transfer işlemlerini gerçekleştirdiği, toplam 123 bin 828 doların üç ayrı işlemle gönderildiği belirtildi.

HSK’YA TAŞINAN VAHİM İDDİALAR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken şirket avukatları konuyu Hakimler ve Savcılar Kurulu’na taşıdı.

Başvuruda, soruşturma dosyasına erişimde güçlük yaşandığı, dosyaya giren ve lehlerine olduğu belirtilen MASAK raporunun dahi kendilerinden gizlendiği, tedbir kararlarının hukuka uygun verilmediği iddia edildi.

Dilekçede Seyhan Bor’un eşinin hakim Metin Bor olduğu ve yargısal sürece hukuka aykırı şekilde müdahale ettiği öne sürülürken şu cümleler dikkat çekti: “Bir hakimin eşinde 190 bin dolar nakit paranın bulunmasının sorgulanması gerekiyor.”