Geçen Hafta Çifte Bayram Kutladık...

Ramazan Bayramı, ramazan ya da oruç ayının bitiminde Müslümanlar tarafından diğer inanç sahipleri ile birlikte sevgi ile kutlanan bir İslam bayramdır. Ramazan boyunca Müslümanlar her gün şafaktan gün batımına kadar 30 gün oruç tutarlar. 30 günün sonunda da oruç bitti diye bayram ederler! Bu işin espri tarafı.

Oruç, sindirim sistemini dinlendirerek vücudun toksinlerden arınmasını yani detoks sağladığı, yağ yakımını hızlandırdığı, kan şekerini dengelediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hücre yenilenmesini yani otofaji tetikleyerek yaşlanma etkilerini azalttığı, kalp sağlığını koruduğu, inflamasyonu yani iltihaplanmayı düşürdüğü, beyin fonksiyonlarını iyileştirirken, ruhsal dinginlik ve irade kontrolü sağladığı doktorlar tarafından belirtilir.

Oruç sadece islamiyette değil, Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve Maniheizm gibi pek çok kadim inançlarda; nefis terbiyesi, tövbe veya manevi arınma amacıyla tutulan ortak bir ibadet olarak farklılık gösterse de temelde yeme-içmeden uzak durma nefsi terbiye ve sağlık nedenleriyle tutulan bir ibadettir. Antik çağlarda da oruç vardır. Babil, Hint ve Budist kültürlerinde tövbe, arınma, yas tutma, tanrıları memnun etme veya manevi güç kazanma amacıyla oruç tutulmaktadır.

GELELİM NEVRUZ’A

Tarihin 3000 yıl öncesine dayanan hem Hristiyanlık hem de İslam'dan önce gelen Zerdüştlük inancına dayandığı daha yaygın görüştür. Yedinci yüzyılda Pers ülkesinin Müslümanlar tarafından fethi, Zerdüştlüğün yavaş yavaş ortadan kalkması ile temelleri doğanın dört unsuruna duyulan derin saygı da dahil olmak üzere yerinde kaldı ve Müslüman çoğunluk tarafından milyonlarca insan hala resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Farsça'da 'yeni gün' anlamına gelen Nevruz, Fars takviminin ilk gününü olarak 20 veya 21 Mart'ta gerçekleşen bahar ekinoksuyla aynı zamana denk gelir. Fars Yeni Yılı olarak bilinir. Nevruz, baharla bereketin geleceğine inanılarak kutlanır.

İran'da Nevruz, en büyük bayramdır. Genellikle "evin temizlenmesi" anlamına gelen "khane tekani" adı verilen bir bahar temizliği ritüeliyle başlar. Ev temizlendikten sonra, Nevruz'dan önceki son çarşamba günü, İranlılar, Zerdüştlerin saflığın sembolü olduğuna inandığı ateş elementine ithafen, "Kırmızı Kutlama" anlamına gelen Çaharşanbe Suri için sokakları ve gökyüzünü aydınlatırlar. Yalnızca İran'da değil, Azerbaycan, Afganistan ve İran, Kürt illeri ve Orta Asya ülkeleri ile dünyanın dört bir yanındaki bu halkların diasporalarında kutlanır. Nevruz, baharla bereketin geleceğine inanılarak kutlanır.

KÜRTLERDE DEMİRCİ KAWA SÖYLENCESİ

Nevruz, Kürt kültüründe de baharın ve yeni yılın gelişi bayramıdır. 20 Mart akşamının başında ateşlerin yakılması Kürtler arasında kutlanır. Kürtler Zerdüştlük inancının kendilerinin eski inancı olduklarına, ateşin, ışığın, iyiliğin ve arınmanın sembolü olduğuna inanırlar. Ahura Mazda, MÖ 7. yüzyılda Zerdüşt tarafından kurulan Zerdüştlük dininin tek, yüce, bilge ve iyiliksever yaratıcı tanrısıdır. "Bilge Rab" veya "Bilginin Efendisi" anlamına gelen Ahura Mazda, ışığın, adaletin, düzenin ve tüm yaşamın kaynağı olduğuna inanılır. ‘’Kaos ve kötülük’’ temsilcisi ‘’Ehrimen'e’’ karşı ‘’iyiliğin ebedi mücadelesini yönetir.’’

Kürtler tarafından Zuhak, Zahak, genel olarak Dehak olarak bilinen kral tam bir canavardı. Efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu. Her yıl bu iki yılanı beslemek için iki Kürt genci sarayına kurban olarak getirilip aşçılarınca öldürülüp beyinleri yılanlarına yemek olarak verdiriyordu. En sonunda bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın saray mutfağa aşçı olarak girmeyi başarırlar. Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp, diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlardı. Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara vererek her yıl bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlardı.

İşte bu kaçan kişilerin Kürtler'in ataları olduğuna inanılır. Kaçırılan bu çocuklar zamanla çoğalır. Kawa adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek Kawa'nın liderliğindeki bu ordu kurulur. Bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa kralı çekiç darbeleri ile öldürerek etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar da gelmiş olur.

TÜRKLER'DE NEVRUZ

Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh’ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bugüne ve yeni yılın başladığı ana Yılgayak denir. On İki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 Mart, Divânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir.

Selçuklu ve Osmanlı'da milli bayram olarak kutlanır. Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı Döneminden kalan bir kültür olarak bugün de Manisa'da 21 Mart'ta Mesir Macunu şenlikleri yapılmaktadır.

Moğol ilinde Oğuz Han soyundan İl Han'ın Hükümdarlığı sırasında Tatarların Hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülkesine savaş açtı. İl Han'ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak yendi. İl Han'ın ülkesindeki herkesi öldürdüler. Yalnız İl Han'ın küçük oğlu Kıyan, eşi Nüküz ve yeğeni ile kaçıp kurtulmayı başardılar. Düşmanın, onları bulamayacağı bir yere gitmeye karar verdiler. Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar. Bu geçitten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrı'ya şükrettiler ve burada kalmaya karar verdiler.

Bu yere "maden yeri" anlamında "Ergene Kon" adını verdiler. Kıyan ve Nüküz'ün oğulları çoğaldı. Dört yüzyıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki, Ergenekon'a sığamadılar. Atalarının buraya geldiği geçidin yeri unutulmuştu. Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aradılar. Bir demirci, dağın demir kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. Yetmiş yere koydukları yetmiş körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İl Han'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler ve atalarının intikamını aldılar. Ergenekon'dan çıktıkları gün olan 21 Mart'ta her yıl bayram yaptılar. Bu bayramda bir demir parçasını kızdırdılar, demir kıpkırmızı olunca önce Hakan, daha sonra beyler demiri örsün üstüne koyarak dövdüler. Bugün hem özgürlük hem de bahar bayramı olarak kutlanmaktadır.

Bu vesile ile Türkiye'de 1995 Yılından itibaren 21 Mart Gününü de içine alan hafta "Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası" olarak da kutlanmaktadır. Bu hafta nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli de demir döverek bu haftayı kutlamaktadır.

Nevruz'un bazı doğa ve semavi dinlerin önemli günlerine denk gelmesi de insanlığın ortak değer olduğunu göstermektedir. Hristiyanlıkta Paskalya Yortusu, Yahudiler'de Pesah Bayramı bu tür bayramlardandır. Bugünün, Dünya’nın, Hazreti Adem’in, yaratıldığı gün ve Aleviler tarafından da Hazreti Ali’nin doğum günü ‘’Sultan Nevruz’’ olarak kutlanması da bugüne denk getirilmektedir.

Tarih boyunca aynı coğrafyada ve yaşanmışlıklar, kimi ortak ve yakın inançlar, doğanın insan yaşamı üzerindeki etkileri halklar ve inançlar arasında ortak değerler yaratmıştır. Nevruz ve bahar bayramı da bu ortaklaşmanın en iyi örneğidir.

Yazımızı önceki dönem Ankara milletvekili sevgili dostum, kardeşim Necati Yılmaz’ın Nevruz paylaşımı ile bitirelim.

‘’Bugün 21 Mart. Bugün Nevruz. Bugün doğanın yeniden uyanış günü, Bugün Hazreti Ali’nin doğum günü. Bugün Demirci Kava ile sembolleşen uyanışın ve direnişin günü. Bugün Göktürk’lerin umut ve kurtuluşun günü. Bugün Anadolu’muzun tüm halklarının farklı tarihi destan ve anlatımlarla sahiplenseler de birlikte sahiplenip bayramlaştırdıkları barış ve kardeşlik günü. O halde hep birlikte kutlayalım. Nevruz kutlu olsun. Nevruz piroz be…’’