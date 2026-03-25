Kolpacı* Savaş Bir Yıl Sürerse

Modern dünya, sadece askeri haritalarla değil; görünmez kredi kartı borçları, ısınmayan radyatörler ve market raflarındaki boşluklarla birbirine dikilmiş koca bir kumaş gibidir. Bir noktadan çekilen o kanlı ip, tüm kumaşı söküp atmaya yeter. Savaş; sadece cephedeki askerin değil, mutfaktaki annenin, dükkanındaki esnafın ve hayalleri bir banka dekontuna sıkışmış gencin de geleceğini öğüten karanlık bir değirmendir. 2026 yılına zaten yüksek bir tansiyonla girmişken, bu yıkımın bir yıl daha sürmesi demek; ekonominin sadece yavaşlaması değil, küresel bir "kalp durması" yaşaması demektir. Enerjinin bir lüks, ekmeğin bir imtiyaz haline geldiği bu projeksiyonda, rakamlar sadece kâr-zarar hesabı değil, bir insanlık borcudur.

Savaş Bir Ay Daha Devam Ederse: Krizin ilk çatlakları mutfaklarda ve akaryakıt istasyonlarında görülür. Tedarik zincirindeki panik dalgasıyla petrol fiyatları hızla 135 dolar bandına yerleşir. Merkez bankaları, daha önce planladıkları tüm faiz indirimi hayallerini bir kenara iterek "sert fren" yapar; faizler şahin bir duruşla yüksek kalmaya devam eder. Bu durum, gıda fiyatlarında %10’luk ani bir şok yaratırken nakliye maliyetlerini fırlar. Ancak en ağır bedel cephede ödenir; sadece 30 günde 15 bin can kaybı yaşanır.

Savaş Üç Ay Daha Devam Ederse: Yıkım derinleştikçe sanayi üretimi nefes almakta zorlanmaya başlar ve varil fiyatı 160 doları zorlar. Merkez bankaları, enflasyonu dizginlemek adına faizleri "can yakıcı" seviyelere çıkararak kredi musluklarını tamamen kapatır. Bu "faiz kıskacı", küresel bir yaşam maliyeti krizini tetiklerken orta sınıfın birikimlerini hızla eritir. Üçüncü ayın sonunda toplam can kaybı 35 bine ulaşırken; ilaçsızlık, temiz suya erişim sorunu ve barınma krizi kronik bir hal alır.

Savaş Altı Ay Daha Devam Ederse: Yarım yılın sonunda küresel üretim hatları kopma noktasına gelir; ısınma ve ulaşım artık orta sınıf için bile bir lüks haline dönüşmüştür. Merkez bankaları imkansız bir ikilemle karşı karşıya kalır: Ekonomiyi kurtarmak için faiz indirmek isterler ama patlayan enflasyon buna izin vermez. Dünya artık "Stagflasyon" bataklığındadır; yani ekonomi dururken fiyatlar uçmaya devam eder ve toplu iflaslar başlar. İnsani maliyet ise korkunçtur: 70 bin doğrudan kayıp ve açlık sınırına itilen nüfusta %30’luk devasa bir artış görülür.

Savaş Bir Yıl Daha Devam Ederse: Birinci yılın sonunda enerji hatları kalıcı hasar görmüş, petrol ise 210 doların üzerine yerleşmiştir. Klasik bankacılık araçları işlevini yitirir, finansal sistem sarsılır ve dünya "Büyük Depresyon 2.0" ile tanışır. İşsizlik oranlarının %20’leri geçtiği bu küresel kaosta, insani bilanço tam bir yıkımdır: 100 binden fazla ölüm. Bu rakam sadece bir istatistik değil; bir kuşağın fiziksel, ruhsal ve ekonomik olarak haritadan silinmesi demektir.

Merkez bankaları şu an bir cerrah titizliğiyle hareket etmeye çalışıyor ama savaşın uzaması neşteri ellerinden alacak. Petrolün varili bin dolar olsa ne yazar, faizler sıfıra inse ne değişir? Bir yılın sonunda beklenen o yüzbini aşkın ölüm; sonsuza dek sürecek bir yas demektir. Savaş uzadıkça ekonomi sadece yoksullaşmaz, vahşileşir. Cebimizdeki her kuruşun değeri azalırken, insani değerlerimizin de aynı hızla aşındığını görmeliyiz. Barışı talep etmek artık sadece romantik bir temenni değil, hem cebimizi hem de ruhumuzu korumanın tek rasyonel yoludur.



*Kolpacı, en basit haliyle; aslı astarı olmayan hikayeler anlatan, yapmadığı şeyleri yapmış gibi gösteren veya elinde olmayan imkanlarla hava atan kişilere denir.

Sallama Üstadıdır: Anlattığı hikayeler genelde "Bir gün yine..." diye başlar ve Hollywood aksiyon filmlerini aratmaz. Gerçek payı olsa bile üzerine kat çıkmaktan asla çekinmez.

"Hallederiz"cidir: Her kapıyı açacak bir "tanıdığı", her sorunu çözecek bir "yolu" vardır. Ama iş icraata gelince genelde telefonu çekmez ya da çok önemli bir işi çıkar.

Görünüşe Oynar: Cebinde beş kuruş olmasa bile dışarıya karşı "büyük oynuyormuş" imajı çizer. Kısacası, içi boş bir özgüvenin vücut bulmuş halidir.