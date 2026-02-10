SOSYAL MEDYA FENOMENİ TANER ÇAĞLI İTİRAFÇI OLDU: MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCUYU HAVALİMANINDAN MI GEÇİRDİ?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çağlı ifadesinde tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un Bodrum’a gelirken uyuşturucuyu İstanbul’dan uçakla getirdiğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı geçen hafta etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. Çağlı hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandı.

Çağlı’nın ifadesinde çok sayıda kişinin ismini verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı yerleri ifşa ettiği öğrenildi. Çağlı ifadesinde gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin de beyanlarda bulundu.

ESKİ İFADESİNİ GENİŞLETTİ

Çağlı daha önceki ifadesinde, “Akif'i Ağustos, Eylül aylarında gördüm. Göcek'e tekneme geldi. Güçten siyasetten konu açılınca, ‘Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz’ dediğini belirtmişti.

Çağlı itirafçı olduğu ifadesinde ise, “Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu” dedi.

‘GÖZÜNE KESTİRİRSE ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNAR’

“Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar” diyen Çağlı, “Şişe çevirme sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim” diye beyanda bulundu.