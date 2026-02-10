SOSYAL MEDYA FENOMENİ TANER ÇAĞLI İTİRAFÇI OLDU: MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCUYU HAVALİMANINDAN MI GEÇİRDİ?

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın geçen hafta Perşembe günü etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çağlı ifadesinde tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un Bodrum’a gelirken uyuşturucuyu İstanbul’dan uçakla getirdiğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı geçen hafta etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. Çağlı hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandı.

Çağlı’nın ifadesinde çok sayıda kişinin ismini verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı yerleri ifşa ettiği öğrenildi. Çağlı ifadesinde gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin de beyanlarda bulundu.

ESKİ İFADESİNİ GENİŞLETTİ

Çağlı daha önceki ifadesinde, “Akif'i Ağustos, Eylül aylarında gördüm. Göcek'e tekneme geldi. Güçten siyasetten konu açılınca, ‘Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz’ dediğini belirtmişti.

Çağlı itirafçı olduğu ifadesinde ise, “Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu” dedi.

‘GÖZÜNE KESTİRİRSE ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNAR’

“Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar” diyen Çağlı, “Şişe çevirme sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim” diye beyanda bulundu.

Etiketler
Seyhan Avşar
Son Güncelleme:

Seyhan Avşar Arşivi

Bantlanan Kameralar, Baz Kayıtları, Gizli Karar… Ekrem İmamoğlu’nun Korumasına Kritik Sorular 09 Şubat 2026
CASUSLUK İDDİANAMESİNDE NELER VAR? 04 Şubat 2026
VEYSEL ŞAHİN’E DARBE ÜSTÜNE DARBE! İKİ BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ 03 Şubat 2026
OKURKEN KANINIZ DONACAK! BİR ANNE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? 28 Ocak 2026
Emir Sarıgül Sevgilisi Sibel Can’la Birlikte Londra’ya Kaçtı 23 Ocak 2026
Ünsal Ban Cinsel Saldırıdan Beraat Etti 22 Ocak 2026
Seyhan Avşar Tüm Yazıları
Yazarlar
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız 'Temizlik Kokusu' Mu, Kimyasal Tuzak Mı? Evimizdeki Gizli Tehlike!
Neşe Doster
Neşe Doster Kars'ın 'Veliaht'ı Kim?
Mete Yolaş
Mete Yolaş 16 Bin 220 Köy Bir Gecede Silindi: Türkiye Neden Artık Kendini Besleyemiyor?
Hatice Turhan
Hatice Turhan Gastronomide 'Ahlak' Kaç Kalori?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Kusursuz Tabak Mutfakta Değil, Tarlada Doğar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti
Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz' Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz'
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Mesut Özarslan'dan Çarpıcı Açıklama: 'Küfür Etmese İstifa Etmeyecektim' Mesut Özarslan'dan Çarpıcı Açıklama