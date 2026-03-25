Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

'UYUŞTURUCU OPERASYONU'

İstanbul'da ünlülere yönelik 'uyuşturucu operasyonu' düzenlendi.

Bu kapsamda Fikret Orman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Orman'ın yanı sıra Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Güzide Duran da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Öte yandan operasyonun henüz tamamlanmadığı ve başka isimlerin de gözaltına alınabileceği belirtiliyor.

BURAK ELMAS DA GÖZALTINA ALINDI

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'ın da operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

