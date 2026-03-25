Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama

16'ncı kattan düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, Günaydın'a yaptığı özel açıklamada kamuoyunda yer alan borç ve "mafya" iddialarına da yanıt verdi.

"AĞIR KALP İLAÇLARI KULLANIYORDU"

Koç, "En son bayramda görüşmüştük. Evde tek başınaymış. Yardımcısını da uzaklaştırmış. Cinayet demek doğru olmaz. Düşmüş olabilir mi? Korkuluklar var, biraz zor ama ağır kalp ilaçları kullandığını biliyorum. Denge sorunu yaşatabilir mi ilaçlar hekimler bilir. Hayatına son verip vermediğini otopsi raporunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE BORCU YOKTU"

Koç, Köse'nin borcu olduğuna, mafyaya düştüğüne dair iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Asla kimseye borcu yoktu. Telif gelirleri de iyiydi. Ama sanki ölüme hazırlanıyor gibiymiş. Asistanını işten çıkarıp tazminatını bile ödemiş. Vasiyetini yazmış.”

TABUTUNUN ETRAFINA ŞERİT ÇEKİLDİ

Erol Köse, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün ardından sanat camiasından gelen tepkiler sebebiyle, aile üyeleri görevlilerden tabutun etrafına şerit çekilmesini istedi. Ablası Meral Kekeç, sinir krizi geçirerek fenalaştı. Kızı Dijan Nazlan Köse, ağlayarak "Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" dedi. Ölümünden önce vasiyet bırakarak "Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Köse'nin, son isteği de yerine getirildi.

Kaynak: Sabah