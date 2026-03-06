'Kalp İşareti' Davasında Karar: Bir Genci Yumruklayarak Döverseniz Sadece 7 Bin Lira Ödersiniz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay 2023 yılında Üsküdar’da meydana geldi. O dönem 23 yaşında olan İsmail İshak Arslan, Süleyman Soylu’nun seçim mitinginde konuşmaları dinlerken eliyle kalp işareti yaptı.

EKİP OTOSUNDA DARP EDİLDİ

Bu sırada polis ekipleri Arslan’a müdahale ederek gözaltına aldı ve ekip aracına bindirdi. Arslan’ın araç içerisinde darp edildiği iddia edildi. Polisler ise Arslan’ın araca binmemek için direndiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arslan’ın avukatının şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda birden fazla polis memurunun bulunduğu iddia edilmesine rağmen savcılık yalnızca bir polis memuru hakkında dava açtı.

Polis memuru Suat Sancar hakkında “yaralama” suçundan iddianame hazırlandı.

MAHKEME: YARALAMA SUÇU SABİT

Sanık polis Suat Sancar’ın yargılandığı dava yaklaşık iki yılın ardından karara bağlandı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın şikayetçi İsmail İshak Arslan’a yumruk atarak yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

CEZA, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Dosyadaki adli raporda Arslan’ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

Mahkeme sanık polisi önce 120 gün adli para cezasıyla cezalandırdı. Suçun kamu görevlisinin nüfuzunun kötüye kullanılmasına karşı işlenmesi nedeniyle ceza artırılarak 180 gün adli para cezasına çıkarıldı.

Sanığın sabıkasız olması nedeniyle ceza 1/6 oranında indirilerek 150 gün adli para cezasına düşürüldü. Günlük 50 TL üzerinden hesaplanan ceza toplam 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

HAGB KARARI VERİLDİ

Mahkeme ayrıca sanık polis hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Buna göre polis memuru 5 yıl denetim süresine tabi tutulacak. Bu süre içinde kasıtlı bir suç işlemezse dava düşecek ve verilen ceza hukuken sonuç doğurmayacak.