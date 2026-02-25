TÜRKİYE BU KARARI KONUŞACAK: YERALTI DÜNYASININ KARANLIK İSMİ 110 KİLOLUK UYUŞTURUCU DOSYASINDAN NASIL KURTULDU?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soruşturma, Yakup Özkanca isimli şüphelinin yurtdışına uyuşturucu sevkiyatı yaptığına ilişkin istihbari bilgi üzerine başlatıldı. “Laz” lakabıyla bilinen Özkanca’nın, daha önce de uyuşturucu dosyalarında adı geçen çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu belirlendi.

TAKİBE TAKILAN İSİM YER ALTI DÜNYASINDAN ÇIKTI

Mahkeme kararları doğrultusunda çok sayıda telefon hattı teknik takibe alındı. Soruşturma ilerledikçe; Talip Doğan, Ali Golzari, Bedri Yıldırım ve diğer şüphelilerin kendi aralarında yoğun ve şifreli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin kullandığı bir araç, 22 Eylül 2004 tarihinde fiziki takibe alındı. Plakası 34 AOH 55 olan aracın, yeraltı dünyasının karanlık isimlerinden Osman Hacısüleymanoğlu adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre Hacısüleymanoğlu’nun, örgütün yönetici ve üyeleriyle çok sayıda şüpheli telefon görüşmesi bulunuyordu. Hacısüleymanoğlu ise söz konusu aracı şüphelilerden Atilla Yıldırım’a sattığını iddia etti.

110 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Fiziki ve teknik takip sonucunda 9 Kasım 2004’te Büyükçekmece Gürpınar’daki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada; 500’er gramlık paketler halinde toplam 110 kilogram eroin ve 150 gram toz madde ele geçirildi.

Başsavcılık büyük bir uyuşturucu ağını çökerttiğini açıkladı. Ancak teknik takip sürecinde ortaya çıkan bazı detaylar, dosyanın ilerleyen yıllarda bambaşka bir noktaya evrileceğini gösteriyordu.

15 YIL HAPİS CEZASI

Aralarında Osman Hacısüleymanoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Hacısüleymanoğlu, “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında, söz konusu aracın satıldığına dair herhangi bir resmi ve inandırıcı belgenin sunulamadığına dikkat çekildi. Karar 2007 yılında Yargıtay tarafından onandı.

BAŞKAN DEĞİŞTİ, DOSYA YENİDEN AÇILDI

Yerel mahkemenin kararından yaklaşık 10 yıl sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Hacısüleymanoğlu’nun avukatları, mahkûmiyet kararını veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden yargılama talebinde bulundu. Bu süreçte mahkeme başkanının değişmişti.

TANIK: HALİL FALYALI

Dosyada asıl kırılma noktası ise öldürülen bahis baronu Halil Falyalı’nın tanık olarak dinlenmesi oldu.

Falyalı, Osman Hacısüleymanoğlu’nun şüphelilerle kendi işi nedeniyle temas kurduğunu öne sürdü. Sanık avukatları ayrıca dosyaya bir araç satış sözleşmesi sundu.

İNFAZ DURDURULDU, BERAAT GELDİ

Mahkeme, 15 yıl hapis cezası alan Hacısüleymanoğlu’nun infazını durdurarak yeniden yargılama kararı verdi. Gerekçe olarak araç satış sözleşmesi ve tanık beyanları gösterildi. Oysa iddia makamı yeniden yargılama talebine karşı çıktı. Savcılık, söz konusu araç satış sözleşmesinin sonradan düzenlenmiş olabileceğini belirtti. Yapılan yeniden yargılama sonucunda Hacısüleymanoğlu hakkında yurtdışı kararı ile birlikte beraat verildi.

YARGITAY: “YENİ DELİL DEĞİL”

O dönem İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Savcı Sami Şahin, duruşma savcısı olmamasına rağmen verilen yeniden yargılama kararına itiraz etti. Çünkü verilen bu yeniden yargılama kararı onunda oldukça dikkatini çekmişti. Dosya yeniden Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay, beraat kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Dosya yerel mahkemeye döndü ancak mahkeme bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti.

Ceza Genel Kurulu, yeniden yargılama için sunulan delillerin “yeni delil” niteliği taşımadığını belirterek, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin direnme kararına konu beraat hükmünü bozdu.

Dosya, Türkiye’de “yeniden yargılama” kurumunun nasıl işletildiği ve hangi delillerin “yeni delil” sayılacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bu kararın yankıları ise uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.