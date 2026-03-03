Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Neden Olan Mağdur İfadelerinde Neler Var?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özcan’ın tutuklanmasına neden olan soruşturma dosyasında 6 kişinin ifadesi mağdur sıfatıyla alındı. Bolu’da bulunan Şok Market’in o dönemki yöneticisi olan Aytaç Bayan ifadesinde Tanju Özcan’ın kendilerini belediyeye aylık ödeme yapmaları konusunda zorladığını, Özcan’ın teklifini kabul etmedikleri için marketlerine yönelik denetimlerin sıklaştığını, bazı şubelerde para cezaları kesildiğini ve geçici mühürleme işlemleri uygulandığını iddia etti. Tanju Özcan ne dedi, mağdurlar ne anlattı…

Tanju Özcan’ın tutuklanmasına neden olan soruşturmanın, 2024 yılında kurulan Bolsev Vakfı ve bu vakfa gelir sağlanması sürecine ilişkin iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İddialara göre, Bolu’da ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla kurulan vakfa kaynak oluşturmak için şehirde faaliyet gösteren ulusal ve yerel market zincirlerine belediyeye ait billboardlarda reklam yayınlanması karşılığında aylık ödeme teklif edildi.

Bazı market temsilcileri, teklif edilen bedellerin yüksek olduğunu belirterek anlaşmayı kabul etmediklerini, bu süreçten sonra belediye denetimlerinin arttığını öne sürdü. Soruşturma dosyasında, bu iddialara ilişkin mağdur sıfatıyla alınan ifadeler yer aldı.

MARKET YETKİLİLERİNİN İFADELERİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ismin mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Bölge Sorumlusu Aytaç Bayan ifadesinde olayın yaşandığı tarihte ŞOK markette çalıştığını belirterek şunları söyledi: “2024 yılında tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda Bolu Belediye Başkanı Bolu'da bulunan ulusal ve yerel marketlerin yetkilileri ile Bolu Belediye binasında bir toplantı yapmıştı. Tanju Özcan, toplantı sırasında belediye olarak bir vakıf kurduklarını, bu vakfa Bolu'da bulunan zincir marketlerin her ay yardımda bulunmaları gerektiğini ifade etti. Bunun karşılığında da belediyeye ait billboardlarda marketlerin reklamlarının döneceğini ifade etti. Hatta buna ilişkin olarak belediyenin hazırlamış olduğu tarifeyi bizimle paylaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bize 3 seçenekli bir tarifeden bahsetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bu tarifenin en uygun olanı ilgili marketin reklamı billboardlarda 1 dk. dönecekti. Bu reklamın karşılığında belediyenin kurmuş olduğu vakfa yapılması gereken reklam ücreti altında 25 bin TL idi. Bizler her bir şube için hem de en az 25 bin TL olacak şekilde talep edilen ücretin çok yüksek ve afaki olduğunu dile getirerek duruma itiraz etmiştik. Bizim itirazımız üzerine Tanju Özcan, ‘ya vakfımız için talep ettiğimiz bu parayı seve seve vereceksiniz ya da s…’ şeklinde ifadeler kullanmıştı. Özcan, konuşmasının devamında da özellikle zincir marketlere yönelik olarak ‘talep ettiğimiz bu parayı vermezseniz ben bunun fazlasını sizden çıkartırım’ şeklinde sözler sarf etmişti. Bahsetmiş olduğum bu ifadelerin toplantı salonunda bulunan herkes mutlaka duymuştur. Özcan’ın isteği genel müdürlüğümüz tarafından kabul edilmedi. Bu toplantıdan önce belediye zabıta ekipleri tarafından 2 ayda en fazla 3 defa marketlerimizde denetim yapılırdı. Toplantı sonrası hemen hemen her hafta neredeyse Bolu'daki bütün şubelerimizde denetimler yapılarak para cezaları kesildi. Yine Belediye zabıta ekipleri tarafından peyderpey ŞOK Market Şubeleri 5'er gün süre ile mühürlenerek ticaretten men edildi. Şok Market şubeleri önüne mal sevkiyatı yapmak için gelen nakliye kamyonlarının mal indirmesini engellemek, aynı şekilde markete alışverişe gelecek olan müşterilerin araçlarını park etmelerini engellemek için üçgen taşlar yerleştirildi. Bu taşlar zemine sabitlendi. Yine daha önceden markete ürün sevkiyatı günün herhangi bir saatinde yapılabilirken belediye tarafından belediyenin vakıf için talep ve teklifinin kabul edilmemesinden sonra markete ürün sevkiyatı sabah 08.00’dan önce ve 20.00’den sonra yapılması gerektiği şekilde düzenlenerek zorluk çıkartıldı.”

CARREFOURSA ŞUBESİ: “ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM”

Bolu Merkez’de faaliyet gösteren bir CarrefourSA şubesinin müdürü Ahmet Gülsever de mağdur sıfatıyla ifade verdi. Gülsever, belediyede yapılan toplantıda vakfa destek amacıyla billboard reklamı teklif edildiğini, katılımcılara yazılı teklif formları dağıtıldığını anlattı.

Üst yönetimin teklif edilen bedelleri yüksek bulduğunu ve ilk aşamada kabul etmediğini belirten Gülsever, sonrasında belediye ile yapılan görüşmeler neticesinde şube başına 10 bin TL + KDV üzerinden reklam anlaşması yapıldığını ifade etti. Gülsever, şu aşamada kendisi ve firması adına şikâyetçi olmadığını kaydetti.

Yerel Market Zinciri: Pazarlık Sonrası Sözleşme

Bolu’da 9 şubesi bulunan Avantaj Marketler zincirinin genel müdürü Hamza Dağ ise ifadesinde, ilk görüşmede aylık şube başına ödeme talep edildiğini, bu teklifi kabul etmediklerini söyledi.

Yaklaşık bir hafta sonra yapılan ikinci toplantıda şube başına 25 bin TL talep edildiğini, daha sonra yerel marketler için teklifin 5 bin TL + KDV’ye indirildiğini aktaran Dağ, yapılan pazarlık sonucu Eylül 2024 itibarıyla şube başına 2 bin TL üzerinden sözleşme imzalandığını ve yaklaşık bir yıl ödeme yapıldığını belirtti. 2025 Eylül ayında sözleşmenin sona erdirildiğini ifade eden Dağ, süreçte herhangi bir denetim ya da ceza uygulanmadığını ve şikâyetçi olmadığını söyledi.

ÖZCAN SUÇLAMALARA NE YANIT VERDİ?

Özcan ise hâkimlik ifadesinde tüm suçlamaları reddederek, “Geçen sene meydana gelen Kartalkaya yangını olayından sonra başsavcılığın belediyeye karşı olan tutumu nedeniyle ben kendisini bizzat HSK'ya şikâyet etmiştim. Bundan dolayı husumet olduğunu düşünüyorum. Toplantı sonrasında market sorumlularının reklam vermek suretiyle yardım etmek istediklerini belirtmeleri üzerine Bolu Bel A.Ş olarak reklam teklifi düzenlenip market yetkililerine gönderildiğini biliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki ilk zamanlar Bolu Bel A.Ş bilboardları kiralamak suretiyle reklam sözleşmesi yapıyordu. Daha sonra Bolu Bel A.Ş yasal prosedür çerçevesinde billboardları, Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret Anonim Şirketi kullanımına geçirildi. Daha sonraki yapılan reklam sözleşmeleri Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret ve Anonim Şirketi ile yapıldı. Bu şirkette Bolsev vakfının iştirakidir" dedi.