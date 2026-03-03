Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı! TÜİK Duyurdu.. İşte Şubat Enflasyon Rakamları ve TEFE TÜFE Oranı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şubat enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli oldu. Ocak ve Şubat enflasyon oranının belirlenmesiyle emekli ve memur maaş zammını belirleyen iki aylık enflasyon farkı netleşirken, yılın ilk yarısına dair ekonomik tablo da şekillenmeye başladı.

TÜİK, 2026 yılı Şubat ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

ENAG ise, şubatta enflasyonu aylık yüzde 4,01, yıllık yüzde 54,14 hesapladı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 36,44

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla, 27 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış olarak gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU SEBZE

Şubatta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan alt sınıf, yüzde 33,04 ile "meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak vb.)" oldu. İkinci sırada yüzde 21,57 ile "yeşil baklagil sebzeleri", üçüncü sırada yüzde 16,67 ile "diğer sütler ve baklagil" yer aldı.

TÜFE OCAK AYINDA NE KADAR GELDİ?

TÜİK tarafından paylaşılan geçmiş verilere göre; TÜFE’deki değişim ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış olarak kayıtlara geçmişti. On iki aylık ortalamalara göre bakıldığında ise artış oranının yüzde 33,98 olarak gerçekleştiği ifade edilmişti. Bugün açıklanacak verilerle birlikte yılın ikinci ayındaki değişim netleşmiş oldu.

