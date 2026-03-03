CENTCOM Duyurdu... ABD'nin Asker Kaybı Arttı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran savaşının başlamasından bu yana ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6’ya ulaştığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

