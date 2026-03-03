KİRA ARTIŞ ORANI MART 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Mart Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kira artış oranı 2026 Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri sonrasında belli oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı da ortaya çıktı. İşte mart ayında kira sözleşmelerini yenilecek ev sahibi ve kiracılar için örnek kira zammı hesaplama…

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonuyla birlikte, şubat ayında Türkiye'de ev sahiplerinin uygulayabileceği kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mart ayında kira artış oranı 33,39 olarak belirlendi.

6 AYLIK KİRA ARTIŞ ORANI

Eylül 2025: Yüzde 39,62

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı 2026 yılı itibarıyla hem kiracılar hem de ev sahipleri için en çok

araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomideki enflasyon görünümü ve yasal

düzenlemeler, 2026 kira zammı hesaplama yöntemini doğrudan etkiliyor. Türkiye’de

kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE verisi esas

alınarak belirleniyor. Bu oran, konut ve iş yeri kiralarında yapılabilecek azami kira artış

sınırını ortaya koyuyor.

İŞTE KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira zam oranı: % 33,39

Zamlı bedeli: 40017

Yeni kira bedeli: 10017 TL

