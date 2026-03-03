Obezitenin Suçlusu Kim? Birey mi, Yoksulluk mu, Tarım İlaçları mı?

Yaygın ama yanlış bir inanış: “Obezite İrade Sorunudur”

Dr. Bayram Yıldız

Dr. Bayram Yıldız

Toplumda obezite çoğu zaman tek bir cümleyle açıklanır:

“Az ye, çok hareket et.”

Elbette beslenme ve hareket önemlidir. Ancak bilim artık bize şunu söylüyor:
Obezite sadece bireysel tercihlerle açıklanamaz. Kişinin yaşadığı çevre, gelir düzeyi, gıdaya erişimi ve hatta maruz kaldığı kimyasallar bile kilo üzerinde etkili olabilir.

Obezite, yalnızca tabağımızdaki porsiyonla değil; içinde yaşadığımız sistemle de ilgilidir.

1. Yoksulluk Paradoksu: Az Para, Fazla Kalori

§ Birçok ülkede ve ne yazık ki ülkemizde de obezite oranı, düşük gelirli gruplarda daha yüksektir. Bu ilk bakışta çelişkili görünür. “Parası az olan nasıl kilo alıyor?” sorusu sık sorulur.

Gerçek şu:

  • Sağlıklı gıdalar (taze sebze, meyve, kaliteli protein) daha pahalıdır.
  • İşlenmiş, raf ömrü uzun, kalorisi yüksek ürünler daha ucuzdur.
  • Düşük gelirli mahallelerde fast-food zincirleri daha yaygındır.
  • Güvenli spor alanları her yerde yoktur.

Sonuçta kişi, doyuran ama beslemeyen gıdalara yönelir.

Bu durum dünyada “yoksulluk ve obezite paradoksu” olarak bilinir.

Yani sorun sadece “ne kadar yediğimiz” değil, neyi ve hangi koşullarda yiyebildiğimizdir.

2. Tarım İlaçları (Pestisitler): Görünmeyen Risk

Son yıllarda bilim insanları yeni bir kavramdan söz ediyor:

“Obezojenler” (kilo artışını tetikleyebilen kimyasallar).

Bazı pestisitler ve çevresel kimyasallar:

  • Hormon sistemini etkileyebilir.
  • İnsülin direncini artırabilir.
  • Yağ hücrelerinin sayısını artırabilir.
  • Metabolizmayı yavaşlatabilir.

Özellikle çocukluk döneminde bu maddelere maruz kalmak, ileriki yaşlarda kilo alma riskini artırabilir.

Elbette tek başına pestisit “obezite yapar” demek doğru değildir. Ancak tabloya baktığımızda şunu görüyoruz:

Yoksulluk + ucuz işlenmiş gıda + çevresel kimyasallar = artan metabolik risk.

Bu zinciri görmeden obeziteyi sadece bireye yüklemek bilimsel değildir.

3. Peki Ne Yapabiliriz? (Pratik Öneriler)

  • Mümkünse yerel ve mevsimsel ürün tercih edin

Mevsiminde yetişen ürünler hem daha ucuz hem daha besleyicidir.

  • Organik ürünleri önceliklendirin (imkân dahilinde)

Her ürünü organik almak zorunda değilsiniz. Özellikle kabuğu yenilen sebze-meyvelere öncelik verebilirsiniz.

  • Sebze-meyveyi doğru yıkayın

Bol akan su altında en az 30 saniye yıkayın.

Sirkeli suda 10–15 dakika bekletmek kalıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kabuk soyulabilen ürünlerde kabuğu soymak riski azaltır.

  • İşlenmiş gıdayı azaltın

Evde basit, temel malzemelerle yemek yapmak metabolizma açısından büyük avantaj sağlar.

Sonuç: Obezite Bir “Suç” Değil

Obezite bireysel bir zayıflık değildir. Bu, toplumsal ve çevresel bir sorundur.

Sağlıklı gıdaya erişim hakkı, yoksullukla mücadele, tarımda sürdürülebilir ve daha az kimyasal kullanılan yöntemler olmadan obezite salgını durdurulamaz. Kısacası: Sorun sadece “ne kadar yediğimiz” değil, nasıl bir sistem içinde yaşadığımızdır.

Toplumu suçlamak yerine bilinçlendirmek; bireyi yargılamak yerine sistemi iyileştirmek zorundayız.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: @dr.bayramyildiz

