Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı sonrası öğretmen Fatma Nur Çelik’in vefat ettiğini üzülerek öğrendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, saldırıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını ve sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. "Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Çekmeköy’de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim.



Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle… — Akın Gürlek (@abakingurlek) March 2, 2026

Kaynak: Haber Merkezi