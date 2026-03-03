Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama

Çekmeköy’de 17 yaşındaki öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve sorumluların hesap vereceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı sonrası öğretmen Fatma Nur Çelik’in vefat ettiğini üzülerek öğrendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, saldırıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını ve sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. "Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

