VEYSEL ŞAHİN’E DARBE ÜSTÜNE DARBE! İKİ BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ancak Başsavcılığın bu hamleyi yaptığı günün akşamında, Kocaeli–Fenerbahçe maçında Şeref Yazıcı’ya ait olduğu bilinen Darkex isimli şirketin reklamı döndü. Bu reklama ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet’e konuyu araştırması için talimat verirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta yasa dışı bahisle mücadele edileceğini vurgulamasının ardından, bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin’e ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk etapta Şahin’in 460 milyon euroluk kriptosuna el konulduğunu açıkladı.

ŞEREF YAZICI HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Dün ise Veysel Şahin’in sağ kolu olduğu bilinen Şeref Yazıcı hakkında da işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcı’nın yasa dışı bahis platformlarına altyapı, ödeme ve teknik destek sağladığı iddiasıyla harekete geçti. Savcılık, Yazıcı’ya ait olduğu belirtilen taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve kripto hesapları dahil olmak üzere, toplam yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlığa el koydu.

DARKEX DETAYI TARTIŞMA YARATTI

El konulan paraların büyüklüğü kamuoyunda tartışma yaratırken, dün akşam Kocaelispor–Fenerbahçe maçında stat elektronik panolarında Şeref Yazıcı’ya ait olduğu bilinen Darkex isimli firmanın reklamı dönmesi tartışmalara neden oldu. Sabah mallarına el konulan bir ismin firmasının reklamının akşam bir maçta dönmesi dikkat çekti. Çünkü yasa dışı bahis paralarının Dubai merkezli Darkex üzerinden aklandığı belirtiliyordu.

BAŞSAVCILIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu sessizliğini korurken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kolları sıvadı. Başsavcılığın, konunun araştırılması için Emniyet’e talimat verdiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.