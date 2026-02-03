VEYSEL ŞAHİN’E DARBE ÜSTÜNE DARBE! İKİ BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in sağ kolu olan Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık dudak uçuklatan mal varlığına dün el konuldu.

Son Güncelleme:
Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ancak Başsavcılığın bu hamleyi yaptığı günün akşamında, Kocaeli–Fenerbahçe maçında Şeref Yazıcı’ya ait olduğu bilinen Darkex isimli şirketin reklamı döndü. Bu reklama ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet’e konuyu araştırması için talimat verirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

VEYSEL ŞAHİN’E DARBE ÜSTÜNE DARBE! İKİ BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta yasa dışı bahisle mücadele edileceğini vurgulamasının ardından, bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin’e ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk etapta Şahin’in 460 milyon euroluk kriptosuna el konulduğunu açıkladı.

ŞEREF YAZICI HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Dün ise Veysel Şahin’in sağ kolu olduğu bilinen Şeref Yazıcı hakkında da işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcı’nın yasa dışı bahis platformlarına altyapı, ödeme ve teknik destek sağladığı iddiasıyla harekete geçti. Savcılık, Yazıcı’ya ait olduğu belirtilen taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve kripto hesapları dahil olmak üzere, toplam yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlığa el koydu.

DARKEX DETAYI TARTIŞMA YARATTI

El konulan paraların büyüklüğü kamuoyunda tartışma yaratırken, dün akşam Kocaelispor–Fenerbahçe maçında stat elektronik panolarında Şeref Yazıcı’ya ait olduğu bilinen Darkex isimli firmanın reklamı dönmesi tartışmalara neden oldu. Sabah mallarına el konulan bir ismin firmasının reklamının akşam bir maçta dönmesi dikkat çekti. Çünkü yasa dışı bahis paralarının Dubai merkezli Darkex üzerinden aklandığı belirtiliyordu.

BAŞSAVCILIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu sessizliğini korurken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kolları sıvadı. Başsavcılığın, konunun araştırılması için Emniyet’e talimat verdiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son Güncelleme:

Seyhan Avşar Arşivi

OKURKEN KANINIZ DONACAK! BİR ANNE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? 28 Ocak 2026
Emir Sarıgül Sevgilisi Sibel Can’la Birlikte Londra’ya Kaçtı 23 Ocak 2026
Ünsal Ban Cinsel Saldırıdan Beraat Etti 22 Ocak 2026
Cumhurbaşkanı Bu Mücadelede Kararlı 19 Ocak 2026
Kuş Kafesten Kaçtı mı? Söylemez Kardeşlere Yeni Bir Dava 14 Ocak 2026
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TOKADI YAPIŞTIRDI! ‘Hukuksuz Delil, Hüküm Doğurmaz’ 12 Ocak 2026
Seyhan Avşar Tüm Yazıları
Yazarlar
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Kahvenizdeki Gizli Tehlike: Tek Kullanımlık Bardaklar
Hatice Turhan
Hatice Turhan İşte Epstein’in Adası
Neşe Doster
Neşe Doster Çıkışsız Kapılara, Açılmayan Pencerelere Yolculuk…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Türkiye'nin Yüzde 88'i Çölleşme Riski Altında: Soframıza Etkisi ve Çıkış Yolu
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Ucuz Etin Yahnisi Değil, İtibarı Yavan Olur
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı