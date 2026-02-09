Bantlanan Kameralar, Baz Kayıtları, Gizli Karar… Ekrem İmamoğlu’nun Korumasına Kritik Sorular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu önceki gün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Mali şubede Kamburoğlu’na dikkat çeken sorular soruldu.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN KORUMALIĞINI YAPMIŞ

Bektaş Kamburoğlu’na ilk olarak özgeçmişi soruldu. Kamburoğlu, “Ben 1977 yılında Trabzon ili Of ilçesinde doğdum. Bazı işlerden sonra güvenlik işiyle ilgilenmeye başladım. Sırasıyla LC Waikiki’nin sahibinin, Ulusoy Holding’den Yılmaz Ulusoy’un, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in korumalığını yaptım. Yaklaşık 11-12 senedir de Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yapıyordum. Hâlihazırda İBB vekili olan Nuri Aslan’ın yakın korumalığını yapmaktayım.” dedi.

Kamburoğlu’na soruşturma kapsamında ismi geçen şahısların isimleri tek tek verilerek bu isimleri tanıyıp, tanımadığı ve İmamoğlu’nun bu isimlerle olan bağı olup olmadığı soruldu. Kamburoğlu isimlerin neredeyse tamamını iş gereği tanıdığını söyledi. İBB dosyasındaki kritik isim olan Emrah Bağdatlı’yı ise tanımadığını belirtti. Sonrasında Kamburoğlu’na Murat Ongun, Fatih Keleş ve Emrah Bağdatlı gibi isimlerle yaptığı görüşmelerin kaydı gösterildi. Kamburoğlu, Emrah Bağdatlı’yı hatırlayamadığını ancak diğer tüm isimlerle İmamoğlu’nun gidiş, geliş bilgisine dair irtibat kurduğunu aktardı.

KAMERALARI NEDEN BANTLADINIZ?

Kamburoğlu’na 8 Kasım 2025 tarihli fezlekede “Eylem 15” olarak yer verilen Le Meridien Otel’in kamera görüntülerinin bantlanması olayı da soruldu. Kamburoğlu, “Benim bu konuya dair bir bilgim bulunmamaktadır ancak yakın korumalık yapan herkes korumalığını yaptığı kişinin itibarını korumak amacıyla kişiyi gören kameraları bantlar. Bizimde koruma ekibi olarak aldığımız karar bu şekildedir. Biz yakın koruma ekibi olarak 2+2 sistemi ile çalışırız. O gün benim çalışmadığım istirahatli olduğum gündür” dedi.

Ancak ikinci bir soru daha geldi. Olay tarihinde Le Meridien Otel Etiler’e 30 metre mesafede bulunduğu buna ilişkin baz kaydının olduğu söylendi. Kamburoğlu, “O gün oradan aracımla ya da yaya olarak geçmiş olabilirim. Bu nedenle baz vermiş olabilirim. O tarihte otelde bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

‘O BELGEYİ KİMDEN TEMİN ETTİNİZ’

Bektaş Kamburoğlu’nun telefonundan ise soruşturma çerçevesinde kendisi hakkında iletişim tespiti istendiğine dair mahkeme kararının belgesi çıktı. Kamburoğlu’na o belgeye ilişkin, “Söz konusu evrakı hangi tarihte, nereden ve kim aracılığıyla temin ettiniz?” diye soruldu. Kamburoğlu, “Söz konusu fotoğrafın galerimde olduğunu biliyorum ancak kim tarafından ya da ne şekilde tarafıma ulaştığını hatırlamıyorum. Hangi tarihte de galerime geldiğini hatırlamıyorum. Benim gizliliği ihlal edecek herhangi bir eylemim olmamıştır” dedi.