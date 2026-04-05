ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler

ABD basını, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki uçağın ‘mahsur kalması’ sonucu imha edildiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini belirtti.

‘İKİ UÇAK İMHAL EDİLDİ’

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" kaydetti.

The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

'ABD'YE AİT 2 NAKLİYE UÇAĞI YOK EDİLDİ'

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
