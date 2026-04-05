Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti

Yargıtay, malulen emeklilik taleplerinde uzun süredir tartışma konusu olan ‘hastalık işe başlamadan önce mi vardı, yoksa çalışırken mi ortaya çıktı’ tartışmasına son noktayı koydu.

Karara göre, askerliğini sağlıklı şekilde tamamlayan ve işe girişte “sağlam” raporu alan kişiler, çalışma hayatı sırasında ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak göreve başlayan bir memur, iş başındayken şizofreni teşhisi aldı ve göreve başlamasının üzerinden kısa süre geçmeden işten ayrılmak zorunda kaldı.

Yerel mahkeme, hastalığın sigortalılık başlangıcından sonra ortaya çıktığını ve memurun yüzde 80 oranında maluliyetinin bulunduğunu tespit ederek malulen emekliliğe hak kazandığını kararlaştırdı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Dosya istinaf mahkemesine taşındı ve istinaf da yerel mahkemenin kararını onadı. SGK’nın temyiz başvurusu üzerine Yargıtay, bölge mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Bu karar, hastalığın başlangıç tarihi konusundaki tartışmaları sona erdirdi.

ASKERLİK KRİTİK DELİL OLDU

Karakaş, Yargıtay kararının sosyal güvenlik hukukunda emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak, askerliğini sağlıklı tamamlayan ve işe girişte sağlık raporu bulunan sigortalıların çalışma süresinde ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik hakkına sahip olduğunun tescillendiğini belirtti.

Karar, SGK’nın “hastalık eskiydi” savunmasına karşı en güçlü delil olarak kabul ediliyor ve binlerce sigortalıyı ilgilendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi